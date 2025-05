La drôle de rumeur : Anderlecht aurait un oeil sur un joueur... du Standard !

Andi Zeqiri est prêté au Standard de Liège par le KRC Genk, et son avenir est encore incertain. Après avoir déjà levé les options d'Ayensa et Camara, le Matricule 16 n'a peut-être plus les ressources pour s'offrir l'attaquant suisse.

Attention, rumeur à prendre avec de sacrées pincettes. Selon les informations du média suisse SFM Football, Andi Zeqiri (25 ans), prêté cette saison au Standard par le Racing Genk, serait dans le viseur... du Sporting d'Anderlecht. Zeqiri est prêté avec option d'achat à Sclessin, mais au contraire de Dennis Ayensa et Ilay Camara, son option n'a pas été levée par le Matricule 16. Le Standard a déjà investi beaucoup, compte tenu de sa situation, pour s'assurer les services d'Ayensa et Camara ; Zeqiri leur coûterait 3 millions d'euros, un prix non-négociable. Un départ de Zeqiri cet été semble inévitable Autant dire que les chances de voir l'attaquant suisse, auteur de 10 buts cette saison, prolonger son séjour en bord de Meuse sont faibles. Mais celles de le voir rester à Genk le sont tout autant : Zeqiri n'a plus qu'un an de contrat dans le Limbourg. Si le Racing veut profiter de sa belle cote, c'est cet été. À un an de la Coupe du Monde 2026, l'international suisse (16 caps) devra faire le bon choix s'il veut en être. SFM Football affirme que plusieurs clubs sont sur les rangs : le RSC Anderlecht, donc, mais aussi le Borussia Mönchengladbach et des clubs du Golfe. Est-ce plausible ? On le sait, Olivier Renard voudra renforcer l'attaque anderlechtoise cet été, et Mihajlo Cvetkovic est un transfert d'avenir mais manquant d'expérience. Andi Zeqiri, dont le profil peut convenir au style anderlechtois, a pour lui l'expérience du championnat belge et un prix d'achat très correct - si Genk n'en demande bien que 3 millions d'euros. Reste à savoir si cette rumeur est fondée et, le cas échéant, si Zeqiri considérerait un transfert chez l'un des grands rivaux historiques de ce Standard qu'il a appris à aimer et pour lequel il donne tout depuis sa signature. Affaire à suivre ?