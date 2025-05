Des retours très importants à l'Union pour la dernière ligne droite ? Sébastien Pocognoli donne des nouvelles

L'Union Saint-Gilloise disputera un match crucial ce samedi face au Racing Genk. Une victoire signifierait un grand pas vers le titre.

Dans de telles circonstances, Sébastien Pocognoli aimerait naturellement pouvoir compter sur toutes ses forces vives. Mais certains joueurs ne seront pas encore remis pour la réception du KRC Genk ce samedi (20h45) au Parc Duden.

Sofiane Boufal, notamment, est encore indisponible, lui qui n'a pu disputer qu'un petit quart d'heure en tout début de Playoffs. "Il nous a rejoints aujourd'hui et a fait son premier entraînement sur le terrain. Ca s'est bien passé", affirme le coach unioniste en conférence de presse.

Ce sera cependant trop court pour le Marocain dès ce samedi. "Mais il pourrait bien nous rejoindre dès la semaine prochaine", assure Pocognoli, qui précise : "Ses ligaments ne sont pas touchés".

Alessio Castro-Montes, lui non plus, ne sera pas de la partie face au Racing Genk ce samedi. Le latéral, déjà blessé une bonne partie de la saison, a manqué le second duel face à Bruges. "Il faut un peu plus gérer avec Alessio, mais il s'est déjà entraîné", rassure Sébastien Pocognoli.

Enfin, une bonne nouvelle : Kevin MacAllister, monstrueux dans ces Playoffs, sera bien présent. Violemment touché au visage lors d'Union-Bruges, il avait abondamment saigné après un contact avec Noah Sadiki. "Il sera là, avec un joli masque", a souri Pocognoli.