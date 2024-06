Énorme camouflet pour la FIFA : le Real Madrid refuse la Coupe du Monde des Clubs

Le Real Madrid a été sacré champion d'Europe, et devrait donc en théorie être la tête d'affiche de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs que veut mettre en place la FIFA. Mais Carlo Ancelotti a été très clair à ce sujet.

Du 15 juin au 13 juillet 2025 devrait se dérouler la première édition de la "nouvelle" Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra aux USA et verra 32 équipes s'affronter. Et en théorie, le champion d'Europe devrait en être l'une des têtes d'affiche attendues.

Mais le Real Madrid ne compte pas répondre positivement à l'invitation de la FIFA. C'est ce que Carlo Ancelotti a annoncé dans une interview donnée à Il Giornale à l'occasion de ses 65 ans.

"Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d'euros, et la FIFA veut nous offrir cela pour toute la compétition. No way. Nous n'y participerons pas, ils peuvent oublier", assure Ancelotti. Selon l'entraîneur du Real Madrid, ce ne sera pas le seul refus auquel se heurtera la FIFA.

"Les joueurs et les clubs n'iront pas. D'autres clubs refuseront également l'invitation", affirme celui qui a récemment remporté sa 5e Ligue des Champions en tant que coach, mais compte également deux victoires dans cette Coupe du Monde des Clubs qui changera de format en 2025.