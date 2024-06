📷 Merveilleuse nouvelle pour Theo Leoni

Cette saison 2023-2024 aura été celle de l'explosion pour Theo Leoni. Pur produit du centre de formation, le "ket" s'est enfin révélé aux yeux du grand public.

Ancien capitaine des RSCA Futures, Theoi Leoni a cette fois-ci su saisir sa chance et profiter des opportunités offertes par son coach Brian Riemer.

Le milieu de terrain de 24 ans a été très important dans l'équilibre du jeu anderlechtois, capable de superbes capacités de projection, dans la construction, mais a aussi fait preuve d'un volume de jeu et d'un "fighting spirit" impressionnants.

Leoni a réalisé une saison pleine, comptabilisant 39 apparitions, 5 buts et 7 assists. Certains considèrent que Brian Riemer ne l'a pas assez titularisé.

Le joueur profite actuellement de vacances bien méritées avec sa compagne, Charlotte. Le club a annoncé ce vendredi qu'ils allaient se marier. "Elle a dit oui. Félicitations, Théo et Charlotte", a écrit le RSCA dans une émouvante publication.

