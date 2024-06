Un titulaire potentiel dont ne parle pas assez ? "Je peux aussi aider à ce poste"

Charles De Ketelaere était présent en conférence de presse ce vendredi à Freiberg. Le vainqueur de l'Europa League n'est pas le plus bavard des Diables Rouges, mais avait tout de même le sourire.

Certains craignaient qu'il soit laissé de côté par Domenico Tedesco, n'ayant pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer durant la campagne qualificative pour l'Euro 2024. Mais Charles De Ketelaere a toujours été dans les petits papiers du sélectionneur, et sera l'un de ses couteaux suisses dans cette compétition.

"C'est un honneur d'être ici, déjà. Je suis là pour aider l'équipe, de quelque manière que ce soit. Le coach m'a expliqué dans quels rôles il me voyait, mes tâches", entame De Ketelaere au Jupiler Media Village de Freiberg.

De Ketelaere, doublure de KDB ?

Car CDK est peut-être l'un des joueurs les plus polyvalents du noyau. "Je peux jouer à plusieurs positions. Au poste de Kevin, sur l'aile droite, en faux 9", énumère-t-il. Seul un dépannage en défense semble exclu. "Ca, non, nous n'en avons pas parlé (sourire)".

Lors du match amical face au Luxembourg, De Ketelaere est apparu comme le remplaçant naturel de Kevin De Bruyne. Mais Domenico Tedesco le prend également en considération comme attaquant de pointe, lui qui n'a voulu prendre que deux 9 "de métier". "Nous n'avons pas travaillé spécifiquement ce rôle, mais je sais que je peux m'y débrouiller".

J'ai beaucoup évolué depuis mon arrivée en Serie A

Le médian de l'Atalanta Bergame arrive en tout cas dans la forme de sa vie à l'Euro, et la tête vidée de tout doute concernant son avenir puisque le club bergamasque a levé son option d'achat. "Je suis content que ce soit fait, non pas que ça ait été un poids sur mes épaules mais c'est une bonne chose", reconnaît-il.

"J'ai beaucoup évolué depuis mon arrivée en Serie A, après un temps d'adaptation bien nécessaire. Le tempo y est beaucoup plus élevé. J'ai aussi évolué physiquement. De manière générale, je me sens plus fort", conclut Charles De Ketelaere. Qui ne devrait pas débuter lundi contre la Slovaquie... mais voudra faire douter Tedesco jusqu'au bout.