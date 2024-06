Un Vercauteren en mode relax : "Pourquoi ? Il n'y a absolument pas de panique"

Les joueurs de Domenico Tedesco ont eu une journée de repos aujourd'hui et avaient quartier libre. Frank Vercauteren est donc venu à son tour s'adresser à la presse, après Jan Vertonghen la veille.

Et à en croire le directeur technique de l'Union Belge, absolument rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. "Une pression supplémentaire ? Pourquoi ? Oui, nous avons perdu, mais il y avait suffisamment d'aspects positifs pour ne pas avoir un sentiment vraiment mauvais", assure Franky Vercauteren.

"Pourquoi paniquer maintenant ? La situation n'est pas différente de la semaine dernière. Oui, nous avons perdu, c'est la conclusion principale de ce premier match", reconnaît-il ensuite. "Mais la pression, elle est toujours là. Même si on avait gagné, il y aurait eu de la pression pour le second match".

Vous croyez que si on avait gagné, je serais venu cigare en bouche devant vous ?

Bien sûr, Vercauteren en rajoute, car cette pression est naturellement plus élevée après une défaite inaugurale. "Vous croyez que si on avait battu la Slovaquie, je me serais présenté devant vous cigare en bouche ?", ironise-t-il. "Bien sûr, il y a eu un moment de déception, mais immédiatement après, tu penses au prochain match".

L'ambiance au sein des joueurs, si bonne avant le premier match, n'en aurait également pas souffert, selon le directeur technique de l'Union Belge. "Dans le vestiaire, il y avait de la déception. Mais après coup, je n'ai senti aucun changement dans l'ambiance du groupe. Et si nous ne gagnons pas le prochain match ? Nous ne pensons pas comme ça", affirme-t-il. "C'est vous qui pensez négatif. Nous ne fonctionnons pas comme ça, jamais".