"Les clubs préfèrent le format actuel du championnat"

Le format de la compétition est maintenu, beaucoup de supporters seront déçus de la nouvelle.

Lorin Parys, directeur général de la Pro League, a expliqué la raison du maintien du format actuel de la Jupiler Pro League.

Alors que beaucoup espéraient voir une des propositions adoptées (championnat régulier à 16 ou 18 équipes, plus de play-offs, plues de divisions de points etc.), l'assemblée générale des clubs de Pro League a finalement maintenu le format actuel suite aux votes au terme desquels, aucune majorité des deux tiers n'a été trouvée pour pouvoir modifier le format.

Lorin Parys n'est pas déçu et se réjouit de la fin de ce long processus : "Aujourd'hui, il s'avère que les clubs préfèrent s'en tenir au format actuel, car les trois scenarii qui leur ont été présentés n'ont pas obtenu la majorité des deux tiers. En tant qu'organisation, vous devez penser et travailler de manière très démocratique et c'est une décision que les clubs ont prise", a expliqué le directeur général de la Pro League à Het Nieuwsblad.

Selon lui, le format de notre championnat est envié à l'étranger : "Mes collègues européens regardent avec envie le dénouement passionnant que nous avons eu ces deux saisons consécutives dans notre championnat, où nous avons dû utiliser un hélicoptère parce que nous ne savions pas dans quel stade le titre serait fêté. Pour les supporters et pour le détenteur des droits télé, c'est la cerise sur le gâteau. Les gens adorent ça et je peux le comprendre."

Division des points

La division des points pour les play-offs a fait l'objet de nombreuses critiques la saison dernière. Elle a permis au Club de revenir et d'arracher le titre devant l'Union SG : "Beaucoup de clubs préféraient voir cela disparaître, mais vous votez sur un format complet et vous devez être d'accord sur tout. Et il y a aussi des clubs qui veulent le garder parce qu'ils trouvent cela passionnant", pnctue Lorin Parys.