Les trois options de Tedesco pour composer son milieu de terrain face à la Roumanie : pour De Bruyne, ça pourrait tout changer !

L'équipe qui débutera contre la Roumanie sera très différente de celle qui a affronté la Slovaquie. Le sélectionneur Domenico Tedesco devra également trouver plus de soutien pour Kevin De Bruyne, qui pourrait aussi reculer d'un cran. Tedesco optera-t-il pour Tielemans, dans ce cas ?

Tedesco doit trouver la bonne formule pour faire fonctionner son milieu de terrain. La grande question est : où place-t-il Kevin De Bruyne ? Contre la Slovaquie, les choses ont mieux fonctionné quand KDB est redescendu d'un cran pour distribuer le jeu. Bien sûr, cela signifie que le joueur de Manchester City crée moins d'opportunités lui-même. Pour affronter la Roumanie, notre sélectionneur a trois options.

Option 1 : De Bruyne recule d'un cran

Les observateurs étaient tous d'accord : contre des équipes comme la Slovaquie (et la Roumanie), vous n'avez pas besoin de deux numéros 6, mais plutôt de quelqu'un qui joue les ballons verticalement, et pas toujours horizontalement. De Bruyne pourrait ainsi distribuer le jeu d'un petit peu plus bas et Trossard (ou Charles De Ketelaere, par exemple) pourrait occuper le poste de numéro 10.

Avec Doku et Lukebakio/Bakayoko sur les flancs. Ou Carrasco en pointe haute du milieu de terrain, car Trossard n'a pas vraiment fait forte impression dans ce premier match.

Option 2 : Avec Tielemans dans l'équipe

Tedesco peut également veiller à ce que De Bruyne soit mieux soutenu. Il pourrait alors associer Youri Tielemans à Onana pour apporter plus de verticalité dans le jeu. Le médian d'Aston Villa ayant davantage cette faculté d'accélérer le jeu grâce à la passe. Son inconvénient est qu'il est assez lent et qu'Onana devra donc beaucoup nettoyer derrière lui.

Si tel est le cas, Trossard et Carrasco disparaîtront presque certainement de la composition de base. Car Theate est rétabli et reprendra sa place en tant que latéral gauche.

Option 3 : Le milieu de terrain reste le même

Tedesco peut aussi choisir de remettre le duo Mangala-Onana contre une équipe en principe plus "faible". Il est sûr, en revanche, qu'il ne commencera plus avec Trossard à gauche et Doku à droite.

Cela signifierait que Trossard serait sacrifié et remplacé par Lukebakio ou Bakayoko. En outre, avec Vertonghen, un défenseur gaucher fera son retour en défense, ce qui facilitera considérablement la construction du jeu.