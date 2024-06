La Belgique avec Arthur Theate contre la Roumanie ? Le Diable donne de ses nouvelles et laisse peu de place au doute

Arrivé blessé pour le premier championnat d'Europe de sa carrière, Arthur Theate se sent beaucoup mieux. Le défenseur du Stade Rennais se dit prêt à débuter face à la Roumanie, samedi.

Ce jeudi, au camp de base de Freiberg, Arthur Theate s'est présenté en conférence de presse, quelques instants après Youri Tielemans. Blessé depuis le début du mois de mai, le joueur du Stade Rennais se sent prêt à débuter face à la Roumanie, samedi.

"Je suis arrivé dans la même situation que Youri. Blessé, une dizaine de jours avant les autres, à Tubize. J’en profite pour remercier les staffs, à la fois celui de mon club et de l’équipe nationale, qui ont collaboré pour me permettre de revenir le plus rapidement possible."

"Je me sens prêt, j’étais déjà dans le groupe contre la Slovaquie. C’était un petit problème à la cheville, au niveau du ligament. Un problème rapidement pris au sérieux. C’était ma première blessure, donc je ne sais pas vraiment si je vais manquer de rythme à mon retour. Tout est fait, avec le staff, pour que je puisse garder ce rythme. Les entraînements sont intenses."

© photonews

La hargne d'Arthur Theate ne pourra faire que du bien aux Diables pour la suite du tournoi

Arthur Theate était, certes, dans le groupe, mais c'est bien Yannick Carrasco qui avait été titularisé pour affronter la Slovaquie, lundi. "Si le sélectionneur a fait ce choix, c’est qu’il avait une entière confiance en lui. Et il a très bien joué à cette position. Si Jan et moi n’avons pas joué lors du premier match, c’était aussi par précaution."

Une précaution, donc, pour un joueur qui n'a jamais douté de sa présence et de son retour en forme. Cette blessure n'a pas affecté l'état d'esprit d'Arthur Theate, dont la hargne et la mentalité positive ne pourront faire que du bien aux Diables pour le reste du tournoi.

"C’est très particulier de se blesser si proche de l’Euro, lors de l’avant-dernier match du championnat. On a travaillé pendant un an et demi pour y arriver. Après les examens, je savais que le timing serait serré. Mais, dans ma tête, je n’ai jamais douté. Est-ce la raison de mes lions sur les réseaux sociaux ? Je ne lâche jamais rien, peu importe ce que j’entreprends. C’est un état d’esprit. C’était pareil, cette fois. Un moment difficile à passer, mais je suis très content d’être là, et je suis prêt."