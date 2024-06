Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Cologne !

Après la déception à Francfort, place au rebond à Cologne. Ce samedi 22 juin, les Diables Rouges affrontent la Roumanie et devraient être accompagnés de nombreux supporters revanchards !

Lors du premier match de l'Euro 2024, les supporters des Diables Rouges ont découvert Francfort-sur-le-main où la Belgique a affronté l'Allemagne. Une ville "à l'allemande", au centre-ville très moderne, et dans le centre de laquelle les Belges ont fait la fête notamment devant le DJ set d'Average Rob.

Cette fois, direction Cologne ce samedi. Une ville plus familière pour beaucoup de Belges de par sa proximité, mais aussi parce que c'est là que le second match de l'ère Tedesco s'est tenu, de magnifique mémoire avec un 2-3 retentissant à la clef contre l'Allemagne. Retour, donc, au RheinEnergieStadion ce 22 juin pour Belgique-Roumanie !

Mobilité à Cologne

N'oubliez pas : si vous disposez d'un ticket pour le match, vous disposerez d'un abonnement gratuit pour les transports en commun. Ce dernier sera valable 36h (soit un jour avant et un jour après le match) et disponible via l'application UEFA Euro 2024. Qui plus est, des trains directs se rendent à Cologne directement depuis Bruxelles et Liège (moins de 2h depuis la capitale, 1h depuis Liège).

© photonews

En voiture, comptez 2h30 depuis Bruxelles et 1h30 depuis Liège, mais n'oubliez pas les célèbres stau (embouteillages) qui se forment souvent autour des grandes villes. Aucun parking gratuit n'est prévu autour du stade pour les détenteurs de ticket mais de nombreux parkings payants existent (prévoyez seulement d'arriver longtemps à l'avance).

Dans Cologne même, se déplacer est très simple. D'abord parce que le centre-ville n'est pas bien grand : de la gare centrale, tous les endroits les plus notables sont à un maximum d'une petite demi-heure de marche. Ensuite parce qu'un tram direct (la ligne 1 rouge direction Weiden West) relie directement la fanzone, en plein centre, au RheinEnergieStadion.

La fanzone de Cologne

La fanzone majeure de Cologne se situe sur la Heumarkt, l'une des places principales de la ville, qui accueille chaque année l'un des célébres marchés de Noël où se rendent d'innombrables touristes belges, entre autres. La Heumarkt ne se trouve qu'à quelques minutes de marche de la cathédrale de Cologne, et donc de la gare centrale qui y est quasi-adossée.

© photonews

La fanzone Heumarkt sera ouverte de 13h à 23h durant cet Euro, et 3 écrans géants y diffuseront bien sûr tous les matchs de l'Euro 2024. Des stands de boisson et de nourriture à des prix très abordables s'y trouvent, et la place elle-même est entourée de nombreux bars dans un quartier très animé.

Comme à Francfort, la fédération de supporters, 1895, n'aura pas d'ambassade permanente dans la fanzone. Elle se situera sur une autre place, nommée Am Hof, et située entre la cathédrale et la Altmarkt, deux des sites les plus célèbres de Cologne. Repérez-y la tente rouge de 1895 et vous devriez rapidement vous retrouver entouré de supporters des Diables.

Que faire à Cologne ?

Si vous prévoyez de rester quelques jours à Cologne, par exemple la veille et le lendemain du match, peut-être voudrez-vous faire autre chose que boire de la kölsch (la bière locale, un type de blonde légère à l'allemande) en regardant les matchs de l'Euro 2024, ce qui reste un programme tout à fait valable aussi.

Cologne est une ville bien connue des Belges de par sa proximité géographique, mais si vous n'y êtes jamais venu, le point de départ idéal est bien sûr la cathédrale, le Kölner Dom, classé à l'UNESCO et l'un des monuments les plus visités d'Allemagne. Plus spectaculaire que belle, elle reste très impressionnante et compte parmi ses trésors la châsse contenant les reliques des Rois Mages. La vue du haut du Dom sur Cologne et ses alentours est également splendide.

© photonews

Comme la grande majorité des villes de l'ouest de l'Allemagne, Cologne a été largement rasée durant la Seconde Guerre Mondiale et a été reconstruite de manière plus fonctionnelle qu'esthétique. Mais la promenade le long du Rhin, depuis le Hohenzollernbrücke jusqu'au musée du Chocolat, est très agréable. Ce dernier est fort réputé, même si le chocolat n'a pas de secret pour les Belges !

En plus de l'Altstadt, le vieux quartier de la ville, ne ratez pas l'occasion d'aller vous promener dans... le quartier belge. Le Belgisches Viertel de Cologne est en effet réputé pour être l'un des quartiers branchés de la ville, très vivant en soirée mais aussi très fourni en boutiques de design ou en cafés et bars plus "hipster".

Le jour de Belgique-Roumanie

Le point de rendez-vous désigné pour les supporters belges se situera un peu à l'extérieur du centre-ville : ce sera à la Kitschburgerstrasse, dans le parc Lindenthaler qui se situe à proximité du RheinEnergieStadion. Les supporters belges sont invités à s'y rendre dès 16h le jour du match. Des activités y sont prévues avec notamment un DJ set, mais on ignore si Average Rob sera encore de la partie !

C'est de la Kitschburgerstrasse et du parc Lindenthal que partira la Fanwalk vers 18h15, pour une arrivée au stade vers 19h, deux heures avant le coup d'envoi de Belgique-Roumanie. Walfoot.be sera comme d'habitude présent à cette fanwalk et la fera vivre de l'intérieur aux supporters restés chez eux. Rendez-vous à Cologne !