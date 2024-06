Un duo qui a marqué de gros points : Tedesco a peut-être trouvé la bonne formule pour la fin du tournoi... si phase finale il y a

Contre la Roumanie, le tandem Castagne - Lukebakio a marqué des points. Domenico Tedesco a peut-être trouvé la bonne formule pour alimenter son côté droit, mais ne pourra pas l'utiliser face à l'Ukraine.

Parmi les changements dans la composition de Domenico Tedesco pour affronter la Roumanie, samedi soir, la présence de Dodi Lukebakio dans le onze de base. Aligné sur le côté droit, le joueur du FC Séville a évolué devant, ou plutôt à côté d'un Timothy Castagne qui s'est énormément projeté face à des Roumains regroupé.

Le plan était clair, d'entrée. Castagne allait déborder en permanence, tout en collant la ligne de touche, tandis que Dodi Lukebakio entrait dans le jeu pour apporter le surnombre devant le rectangle. Un plan qui a fonctionné, et qui en a fait voir de toutes les couleurs à la défense roumaine. "On a travaillé ça, c'est clair. Timothy plus écarté, moi à l'intérieur pour attirer la défense. Ça a bien réussi, on se sentait tous les deux très à l'aise."

Castagne-Lukebakio, un tandem qui a marqué des points

Si la performance de Lukebakio contre la Roumanie n'a pas provoqué un émoi extraordinaire (même si tout le monde s'accorde à dire que sa prestation a été bonne), l'ailier de 26 ans a aussi été déterminant dans le jeu sans ballon. Ses appels, ses courses ont déformé la ligne défensive roumaine et ont permis des infiltrations, de Tielemans et De Bruyne, notamment.

"Je pense que je suis plus dangereux à l'extérieur, mais ça ne me dérange pas de jouer de cette manière. Je me sens aussi à l'aise à l'intérieur, mais je pense que le mieux, ce serait d'être sur le côté pour être dans les un contre un."

Il est clair qu'en club, Dodi Lukebakio est plutôt cet ailier qui colle la ligne et qui provoque énormément son opposant direct. Mais, généralement, un entraîneur essaye d'avoir un joueur de ce profil d'un côté, et un joueur plus à même de rentrer dans le jeu de l'autre. Jérémy Doku remplissant déjà le premier rôle à merveille sur la gauche, on a donc vu Lukebakio se rapprocher du centre du jeu, pour laisser l'espace aux débordements de Castagne.

Un tandem qui a très bien fonctionné et que l'on devrait revoir... mais pas contre l'Ukraine, Lukebakio étant suspendu après son deuxième avertissement du tournoi.