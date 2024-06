Orel Mangala avant France - Belgique : "Je n'ai pas pensé une seule seconde au scénario de la défaite"

Orel Mangala s'est présenté en conférence de presse, 24 heures environ avant France - Belgique. Le médian de Lyon est resté très discret.

C'est Orel Mangala qui s'est présenté, quelques minutes avant Domenico Tedesco, en conférence de presse afin de préfacer le 1/8e de finale contre la France, demain soir. Si un joueur présent face à la presse la veille de la rencontre est souvent un titulaire du lendemain, le milieu de terrain de Lyon n'a pas voulu en dire plus. "Je n'en ai aucune idée. Je l'espère, mais je n'ai pas plus d'informations que vous."

À Lyon, justement, Orel Mangala a pu rencontrer les cinq joueurs du PSG repris avec les Bleus : Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. "Ce sont tous des grands joueurs. Le plus fort que j'aie rencontré, c'est Mbappé. Cependant, ce ne sera pas tout le monde contre Kylian. Il y a beaucoup de très bons joueurs, on ne sait pas faire grand-chose contre ça."

Je n'ai pas pris ma mise sur le banc personnellement"

Titulaire contre la Slovaquie, Orel a ensuite perdu sa place dans le onze de base, au profit de Youri Tielemans. "Quand tu commences un tournoi avec une défaite, il faut changer des choses. Je fais malheureusement partie de ceux qui en ont fait les frais, mais je ne l'ai pas pris personnellement. Je ne suis là que pour l'équipe."

La France, la Belgique, deux équipes qui n'ont pas vraiment convaincu lors de la phase de poules, et qui ont éprouvé des difficultés à concrétiser leurs occasions.

"C'est vrai qu'on a des situations similaires. On s'affronte demain et que le meilleur gagne. On n'a pas encore pensé une seule seconde au scénario de la défaite. Je pense qu'en début de match, les deux équipes vont s'analyser. Ensuite, une va certainement prendre le jeu à son compte et la possession, mais c'est impossible de dire maintenant qui le fera."

Quid d'une éventuelle séance de tirs au but ? "On ne s'est pas entraîné pour les penaltys. Il y a beaucoup de bons tireurs dans l'équipe, ça ne devrait pas être un problème. Si je suis amené à en tirer un, bien sûr, je le ferai."