Bruges récupère un flop à plusieurs millions et va devoir trouver une solution (ou lui redonner une chance)

Le FC Grenade a officialisé le retour au bercail de Faitout Maouassa, qui était prêté par le Club de Bruges la saison passée. Le Français n'a plus qu'un an de contrat chez les Blauw & Zwart.

Faitout Maouassa (25 ans) est l'un des flops récents du Club de Bruges auquel les supporters pensent peut-être le moins. Le Français apparaissait, il faut dire, comme une bien belle affaire à l'époque.

Vu comme un tout grand talent, il était évalué à 12 millions d'euros quand le FC Bruges l'a transféré contre 4 millions en provenance du Stade Rennais en 2021.

Depuis, Maouassa n'a joué que 9 matchs pour le Club, et a enchaîné les prêts à Montpellier, au RC Lens et désormais au FC Grenade. Brillant à Montpellier (34 matchs, 5 buts, 5 assists), l'ex-international U21 n'a pas connu la même fortune à Lens et en Espagne.

Après n'avoir joué que 6 matchs pour Grenade, il revient donc de son prêt, non-conservé par le club espagnol. Le Club de Bruges devra trouver une solution pour le joueur, qui est désormais évalué à... 4 millions d'euros sur Transfermarkt - soit le montant initial de son transfert.

Maouassa n'a plus qu'un an de contrat et Bruges va donc probablement essayer de s'en séparer à titre définitif cet été. Il est aussi envisageable que Nicky Hayen tente de relancer le latéral français et lui laisse une chance de prouver ses qualités, mais Faitout Maouassa représente une manne financière potentielle alors que dans un an, il sera gratuit...