Georges Mikautadze nous a répondu après Espagne-Géorgie : "Bonne chance à la Belgique, mais..."

Après l'élimination logique de la valeureuse Géorgie contre l'Espagne, nous avons discuté avec Georges Mikautadze, l'ancien attaquant de Seraing. Il gardait le sourire, conscient que son pays avait gagné le coeur de beaucoup, et a évoqué le match de ce lundi.

Georges Mikautadze (23 ans) aura été l'une des révélations de ce tournoi, du moins pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu empiler les buts à Seraing et à Metz. Le modeste buteur d'un relégué de Ligue 1 aura inscrit 3 buts dans cet Euro, et été un poison pour toutes les défenses.

Il n'aura cependant rien pu faire contre l'Espagne, malgré quelques phases intéressantes. "On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire à la meilleure équipe de l'Euro. La marche était trop élevée pour nous mais on sort la tête haute. Ce 8e de finale était déjà historique pour la Géorgie", relativise Georges Mikautadze après la rencontre.

Mikautadze soutiendra la France ce lundi

La Géorgie avait même ouvert le score à la stupéfaction générale, et le but égalisateur de l'Espagne semblait polémique. "On voit en effet que Morata bouche la vue à notre gardien. Pas sûr que si c'était un autre pays, la même décision était prise", reconnaît le buteur franco-géorgien.

Mais la fierté restera énorme et Mikautadze fera partie des héros de son pays. "C'est magnifique, on rentrera tous en héros, c'est certain. C'est aussi une belle opportunité de me montrer, en effet, mais je ne pense pas encore à un transfert, je vais partir en vacances maintenant", sourit Mikautadze.

L'ancien attaquant du RFC Seraing a ensuite accepté de commenter le Belgique-France de ce lundi. "Un match particulier ? Oh, je ne sais pas, je suis né en France, je suis Géorgien et Français", lance-t-il. "Mais je suivrai ce match avec attention, oui. Ce ne sera pas facile pour la France car on l'a vu, les grandes nations sont à la peine dans cet Euro".

Bien sûr, le joueur du FC Metz a choisi son camp pour ce match. "Je serai derrière l'Equipe de France. Bonne chance à la Belgique, que le meilleur gagne", conclut-il avec le sourire.