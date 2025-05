🎥 Bus canardé, joueurs forcés de rester dormir au centre d'entraînement : plusieurs Diables Rouges ont passé une nuit d'enfer

Le FC Séville vit une saison cauchemardesque en Liga. Les supporters ont voulu faire prendre conscience de la gravité de la situation aux joueurs.

Huit matchs de rang sans victoire, une seizième place qui rapproche encore un peu plus l'équipe de la zone rouge : la tension est vive depuis quelques mois à Séville et est encore montée d'un cran hier, suite à la défaite 3-2 concédée au Celta Vigo.

Sur le terrain pendant 90 minutes, Dodi Lukebakio n'a rien pu faire pour inverser la tendance, il n'a plus été décisif depuis sept matchs. L'ambiance est lourde dans le groupe, et la nuit n'a pas été à détendre l'atmosphère, que du contraire.

Au retour des Andalous, une centaine de supporters attendaient l'équipe à l'aéroport. Ne parvenant pas à partager leur révolte, les mécontents ont mis le cap sur le centre d'entraînement, où les joueurs reviennent ensemble avant de repartir chez eux.

Crisis total en #SevillaFC , la derrota ayer ante Celta de Vigo hizo que la afición estallara y se metiera a la ciudad deportiva para protestar por la mala situación del equipo en los últimos años pic.twitter.com/bBZJop47Sz — Football Plus ūĚēŹ (@FootballPlusX) May 11, 2025

La police a évité le pire

Sur place, la confrontation est devenue inévitable : les supporters entouraient le complexe et ont lancé des projectiles sur le bus. Certains ont même tenté de forcer les portes des locaux du club, mais la police a réussi à les contenir. Par mesure de sécurité, il a malgré tout été décidé que tout le monde reste dormir à l'intérieur du centre pour éviter de croiser les supporters.

Le club de Dodi Lukebakio, Albert Sambi Lokonga et Stanis Idumbo est sous le choc et dénonce dans un communiqué "les agressions d’une rare violence dont ont été victimes ses employés, ses joueurs, son personnel technique et ses dirigeants à leur arrivée à la Ciudad Deportiva". Des agressions qu'elle " dénoncera devant les autorités compétentes".