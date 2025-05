"Il y a de quoi être inquiet" : la tuile pour Arnaud Bodart, sorti sur blessure avec Metz

Metz jouait à Laval hier et s'y est imposé 2-3. Arnaud Bodart a été contraint de céder sa place en première mi-temps.

Depuis son arrivée à Metz au mois de janvier, Arnaud Bodart n'avait pas manqué la moindre minute entre les perches. A Laval, il était logiquement une nouvelle fois titularisé. Mais le Liégeois de 27 ans a dû quitter ses partenaires après 22 minutes, remplacé par Pape Sy, l'ancien gardien de Seraing.

L'entraîneur Stéphane Le Mignan est dans le flou : "Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose. Ce qui est certain, c’est qu’il ne pouvait pas continuer en raison d’un problème au genou gauche", explique-t-il au micro du Républicain lorrain.

Metz dans le moneytime pour remonter en Ligue 1

Bodart est sorti sans signe avant-coureur : " Il n’y a pas eu de contact, ce n’est pas sur une réception… Lui-même ne sait pas trop comment c’est intervenu. On va rester calme, faire des examens une fois rentrés à Metz et voir ce qu’il en est".

Son entraîneur ne sait pas sur quel pied danser : "On est inquiet, forcément ! Quand un joueur sort aussi rapidement d’un match pour une blessure à un genou, il y a de quoi être inquiet. L’équipe et le staff le sont. Mais, je le répète, pour l’instant, il faut rester calme".

Metz menait 0-1 à sa sortie et s'est finalement imposé 2-3. Les Lorrains terminent troisièmes de Ligue 2 et joueront leur place en Ligue 1 lors du barrage face au gagnant du duel entre Guingamp et Dunkerque. Avec ou sans Arnaud Bodart ? Réponse dans les prochains jours.