Un joueur de Vincent Kompany quitte le Bayern pour rejoindre un autre grand championnat

On le savait déjà depuis le 2 mai dernier, Vincent Kompany devra faire sans Eric Dier la saison prochaine. En effet, le club allemand avait annoncé son départ.

La grande question était de savoir où il allait désormais signer. Près d'une semaine plus tard, les choses sont désormais actées.

Le défenseur central anglais a signé à l'AS Monaco selon l'expert mercato Fabrizio Romano. Le transfert est déjà finalisé et le contrat est en place.

Le joueur britannique connaîtra donc un quatrième pays dans sa carrière. Après avoir évolué au Portugal, en Angleterre et en Allemagne, c'est désormais la France que va découvrir le natif de Cheltenham.

🚨🇲🇨 Eric Dier’s move to AS Monaco is signed and completed, contract also in place for the English defender.



Here we go, confirmed. 🔐 pic.twitter.com/nLOteRW0IK