La Gantoise égale le pire bilan des Playoffs, et l'Antwerp peut toujours rêver d'inquiéter Anderlecht

L'Antwerp a été écraser La Gantoise chez elle. Le Matricule 1 assure presque sa 5e place, et pourrait même inquiéter Anderlecht s'il gagne face à l'Union samedi prochain.

L'Antwerp a fait parler son expérience et même son cynisme ce dimanche en allant s'imposer à la Planet Group Arena dans le cadre de la 4e journée des Playoffs. Le Great Old n'a pas vraiment brillé, mais a profité de deux éclairs de génie de Tjaronn Chery pour prendre le large.

La Gantoise, dans un stade à moitié vide qui ne l'a certainement pas aidée à aller chercher cette 5e place si importante, avait pourtant bien débuté. Noah Fadiga dépasse Vanden Bosch dès la 2e minute et trouve Dante Vanzeir, qui heurte le poteau. Quelques minutes plus tard, Araujo hésite trop après un nouveau bon balllon de Fadiga (6e).

Chery, j'ai foudroyé les Gantois

L'Antwerp joue vaguement le contre : Mohamed Bayo prend la mauvaise décision dans un angle fermé (12e). Gand a clairement pris le dessus mais manque de précision : Omri Gandelman frappe inexplicablement au-dessus après un arrêt de Lammens devant Vanzeir (26e). Les Buffalos s'en mordent les doigts quand, de nulle part, Tjaronn Chery envoie une frappe des 30 mètres que Vandenberghe n'anticipe pas (34e, 0-1).

La Gantoise prend un gros coup sur la tête. Et si Vandenberghe n'est pas tout blanc sur le 0-1, il ne peut rien quand Tjaronn Chery, encore, rentre dans l'axe, crochète puis le lobe du pied droit de l'extérieur du rectangle pour ce qui est déjà le but du week-end (0-2, 42e).

En seconde période, on sent l'urgence dans le chef gantois : sur corner, Lammens doit s'employer, avant que Balikwisha dégage le ballon sur la ligne (50e). Archie Brown, lui, aurait probablement pu obtenir un penalty suite à un accrochage de Praet (53e). Et comme en première période, ces ratés se paieront cash avec un Antwerp cynique en contre.

Gand pire équipe de l'histoire des PO1 ?

Après que Michel-Ange Balikwisha ait sauvé un second ballon sur la ligne (57e), une succession de grossières erreurs défensives permet au même Balikwisha de glisser à Gyrano Kerk, qui tue le match (59e, 0-3). Au passage, La Gantoise égale le record de buts encaissés dans une phase finale de championnat (25). Un record détenu jusqu'ici par le Sporting Lokeren.

On a longtemps cru que ce record serait carrément battu dès ce dimanche, surtout après qu'un pied trop haut de Noah Fadiga force Lothar D'Hondt à transformer un carton jaune en rouge suite à l'intervention du VAR (64e). Le match est alors terminé, et les Gantois se retrouvent même chambrés par leur propre public qui fait la "ola" sur les passes anversoises.

Le 0-4 ne tombera cependant pas, malgré deux tentatives de Doumbia (84e, 86e) qui ne passent pas bien loin. Avec cette victoire, l'Antwerp assure presque sa 5e place... et, l'air de rien, peut aussi toujours rêver de la 4e. Pour cela, il faudra faire un 9/9 et espérer qu'Anderlecht ne prenne pas mieux qu'un point. Qui sait...