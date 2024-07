Julien Gorius analyse pour nous le milieu français, clef du match : "Si j'étais Tedesco, c'est ce que je ferais"

C'est souvent un cliché de le dire, mais c'est particulièrement vrai cette fois : ce soir, la clef, ce sera le milieu de terrain. Nous avons donc contacté le Français comptant le plus de matchs en Jupiler Pro League, Julien Gorius, pour en parler.

Julien Gorius (39 ans) suivra le match de ce soir avec grande attention. Le directeur sportif de Dender a du boulot pour préparer la saison de Pro League à venir, mais un France-Belgique, c'est bien sûr un match à part pour le Français comptant le plus grand nombre de matchs en Jupiler Pro League (344 rencontres).

Et Gorius n'est pas étonné d'avoir vu une Équipe de France si faible en poules. "C'est monnaie courante. La France est une équipe qui monte traditionnellement en puissance. Ils sont passés au travers au dernier Euro mais en 2016, 2018 et 2022, ce n'était pas brillant en poules", rappelle-t-il pour Walfoot.

Mais cette fois, il y a peut-être bien un problème plus profond. "Le souci de cette équipe, c'est que les deux hommes qui doivent en être les cerveaux et leaders techniques, à savoir Griezmann et Mbappé, sont un peu en-dessous de leur niveau", pointe Julien Gorius. "Griezmannn m'a paru fort emprunté, et Mbappé a dû gérer une saison difficile. Qui plus est, son masque le gêne, c'est une certitude".

Un milieu français trop défensif ?

La France a un énorme avantage sur la Belgique : son milieu de terrain. Mais pour un joueur soyeux comme Gorius, qui a forcément grandi en rêvant des Zidane et Platini, ça ne fait pas rêver. "J'ai beau savoir que Deschamps est un coach défensif, je reste sur ma faim quant au jeu proposé", reconnaît-il.

"Le 10, c'est censé être Griezmann, dans les faits. Mais derrière, le coach met 4 défenseurs, et trois milieux à profil défensif (Kanté, Tchouaméni, Rabiot, nda). Ca met énormément d'impact, bien sûr, mais c'est un peu trop. Ca manque de créativité pour aller chercher la dernière passe".

On s'attend à ce que le duo Ngolo Kanté - Aurélien Tchouaméni soit aligné ce lundi, mais Julien Gorius n'est pas convaincu. "J'ai quand même l'impression que ça fait doublon. Un duo Kanté-Rabiot me paraît très complémentaire, avec les infiltrations qu'offre Adrien Rabiot". Le niveau de Kanté, parti en Arabie Saoudite, en a épaté plus d'un, Gorius compris.

Un Kanté phénoménal, Mangala indispensable ?

"Si je suis surpris ? Oui et non. Surpris qu'il ait été repris, oui, car ça fait quand même quelques années qu'il n'avait pas été rappelé et qu'il évolue dans un championnat moins en vue", estime notre interlocuteur. "Mais son niveau n'a pas baissé, c'est clair. Dans son rôle, je ne vois personne de meilleur dans cet Euro, tout simplement. Il est phénoménal".

Et face à un tel entrejeu, on s'attend à ce que Domenico Tedesco opte pour la sécurité. On sait ainsi que Youri Tielemans a un peu de mal sous le pressing adverse. "Je pense en effet que Orel Mangala est une option plus solide dans ce type de match, car il faudra s'imposer au milieu pour prendre l'ascendant dans ce match. Puis, Mangala n'est pas non plus un manchot, c'est un très bon joueur de football", rappelle Julien Gorius. "Dans tous les cas, je vois un match serré... Pourquoi pas 120 minutes et des tirs au but". Pronostic noté !