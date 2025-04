Une légende de Liverpool fait l'éloge de Kevin De Bruyne : "Mis à part Thierry Henry, c'est le meilleur joueur étranger à avoir joué en Premier League"

L'ancien défenseur de Liverpool et consultant pour Sky Sports, Jamie Carragher a rendu un hommage exceptionnel à Kevin De Bruyne après l'annonce de son départ de Manchester City. "Pour moi, c'est le meilleur joueur de Premier League de ces 4-5 dernières années" a-t-il déclaré sans ambages sur la chaîne anglaise.

Le Belge, selon Carragher "est l'un des plus grands joueurs qu'on ait vus évoluer dans le championnat anglais". Un compliment particulièrement significatif venant d'un ancien adversaire direct de City.

L'ex-international anglais a été sans équivoque : "Mis à part Thierry Henry, c'est le meilleur joueur étranger à avoir joué en Premier League". Plaçant ainsi De Bruyne devant des légendes comme Cristiano Ronaldo, Eric Cantona ou Dennis Bergkamp dans son classement personnel.

L'anglais a particulièrement souligné l'impact de De Bruyne dans les duels au sommet. "Lorsque Liverpool jouait le titre de Premier League contre Manchester City, c'est lui qui faisait la différence." a rappelé le consultant, reconnaissant ainsi le rôle décisif du milieu belge.

