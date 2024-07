🎥 "Enfant gâté" : quand un journaliste répond à une pique de Kevin De Bruyne

La scène a fait le tour du Web, c'était après le match face à la France. On y voit Kevin De Bruyne répondre à un journaliste étranger.

Ce dernier demandait à notre capitaine s'il regrettait que la génération dorée belge n'ait, une fois de plus, pas réussi à atteindre une finale. En guise de réponse, le Belge lui demandait ce qu'est une génération dorée, question à laquelle le journaliste répond : "La vôtre".

KDB rétorque alors : "La France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne n'en ont pas ?", avant de quitter l'estrade irrité par cet échange, lançant au passage le mot "stupide" capturé par une caméra présente.

Le journaliste en question, Tancredi Palmieri, n'en est pas resté là et a répondu au joueur de Manchester City via son compte X (anciennement Twitter) : "Ahaha De Bruyne vient de m'appeler stupide. Hé Kevin, un petit rappel pour toi : les générations dorées que tu cites, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne ont TOUTES ATTEINT UNE FINALE ! Encore un footballeur qui ne veut entendre que des questions sur ses qualités. Enfant gâté."

