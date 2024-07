Cinq choses à savoir sur Bosko Sutalo, la quatrième recrue estivale du Standard

C'est officiel depuis ce lundi fin de matinée, Bosko Sutalo est la quatrième recrue estivale du Standard. Découvrez les cinq choses à savoir sur le nouveau défenseur central des Rouches.

Après Marko Bulat, Grejohn Kyei et Boli Bolingoli, Bosko Sutalo est officiellement, depuis ce lundi matin, la quatrième recrue estivale du Standard. Le Croate est arrivé libre du Dinamo Zagreb et a signé un contrat de cinq ans en bords de Meuse. Voici cinq choses à savoir sur l'ancien joueur de l'Atalanta, qui vient renforcer la ligne défensive liégeoise.

Un éternel espoir en quête d'une confirmation...(1)

En U16, pour la première fois de sa jeune carrière, Bosko Sutalo est repris en équipe nationale espoir croate. U18, U19 puis U21, Sutalo fait toutes les classes et s'impose. Le défenseur dispute deux campagnes complètes de qualification pour l'Euro U21, en dispute un en 2021 mais, blessé, il ne peut reprendre sa place dans le onze de base qu'en quart de finale, que la Croatie perd aux tirs au but contre l'Espagne.

Capitaine lors de la deuxième campagne, Bosko Sutalo est promis à un grand avenir avec la sélection. Avec le retrait international de Dejan Lovren et le déclin progressif de Domagoj Vida, une occasion était sur le point de se présenter et Bosko Sutalo était en pôle position pour la saisir. Malheureusement, les blessures sont passées par là...

© photonews

... que les blessures n'ont pas aidé (2)

Car si Bosko Sutalo est un joueur de football pétri de talent, les blessures récurrentes constituent, pour le moment, un frein majeur à sa carrière. Depuis ses débuts professionnels en 2019-2020, le joueur né le 1er janvier 2000 cumule 309 jours d'absence à cause de pépins physiques. Quasiment une année complète.

Sa plus grosse blessure, Sutalo la subit en août 2022, avec le Dinamo Zagreb contre Šibenik. Après une demi-heure, seul, il se fracture le péroné et se rompt plusieurs ligaments de la cheville. Opéré, il ne fera son retour que six mois plus tard. La saison dernière, Bosko Sutalo a manqué 62 jours de compétition en raison d'une blessure à la malléole, entre mi-décembre et mi-février.

Un profil dont le Standard avait besoin... pour plusieurs raisons (3-4)

Avec les départs de Bokadi, Laifis, Dewaele, Vanheusden et Panzo, le Standard devait sérieusement se renforcer sur le plan défensif... et sur toute la largeur du terrain. Avec Sutalo, les Rouches sont allés chercher un défenseur central de formation, qui est également capable de dépanner comme défenseur latéral.

C'est d'ailleurs de cette manière qu'il s'est révélé en Croatie. Que ça soit en U19 ou en U21, Bosko Sutalo a très souvent été utilisé au poste de latéral droit en équipe nationale espoir. Il s'agit également d'un poste auquel il a dépanné à trois reprises au Hellas Vérone, en Série A, sous les ordres d'un certain Igor Tudor, ainsi qu'une autre fois à l'Atalanta, avec Gasperini.

© photonews

Ensuite, que ça soit la saison dernière ou lors du match de préparation contre Dender, le Standard a éprouvé beaucoup de difficultés à ressortir le ballon proprement depuis sa moitié de terrain. Trop peu de joueurs en mouvement, mais aussi trop peu de joueurs capables de casser une ligne grâce à la passe, ou qui ne jouent pas trop fréquemment la carte de la facilité, mais de l'inefficacité en remettant systématiquement sur un côté ou vers l'arrière.

En ce sens, Bosko Sutalo devrait apporter une plus-value. Le joueur de 1m88 est doté d'une technique bien supérieure à la moyenne des défenseurs centraux, et ses statistiques personnelles le prouvent. Un bon joueur dans les interceptions au sol et dans le jeu de passes, qui n'a cependant pas de très bonnes statistiques dans les duels aériens. Un profil nécessaire et qui manquait dans la ligne défensive liégeoise.

Une intégration facilitée grâce à Ivan Leko... et Marko Bulat (5)

Bien sûr, Ivan Leko est loin d'être étranger au début de mercato du Standard. Deux joueurs croates et l'un de ses anciens protégés, le T1 est pleinement impliqué dans le recrutement liégeois. Une sérieuse facilité pour les deux recrues croates.

De plus, Sutalo et Bulat sont deux joueurs qui se connaissent déjà très bien. Les deux hommes ont disputé vingt matchs ensemble : huit en équipe nationale espoir, douze avec le Dinamo Zagreb. Lors de leur tout premier match ensemble, contre la Macédoine U19, Bulat avait d'ailleurs délivré une passe décisive à Sutalo, sur un corner. Un but important, puisque les espoirs croates avaient partagé l'enjeu.

Si Bosko Sutalo n'a jamais eu l'occasion d'offrir un but à Marko Bulat, nul doute que les deux hommes essayeront de se trouver assez souvent sur la pelouse de Sclessin.