Thibaut Courtois, gardien le plus cher de l'histoire de la Pro League ? C'est définitivement de l'histoire ancienne

Hier, Zion Suzuki a quitté Saint-Trond pour Parme. Bonus compris, il va rapporter pas moins de dix millions d'euros aux Canaris.

Il y a encore un an, Thibaut Courtois restait le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge en ce qui concerne les gardiens de but. Son transfert à Chelsea avait rapporté près de 9 millions à Genk en 2011.

En douze mois, trois portiers l'ont dépassé. Zion Suzuki est le dernier en date : avec les bonus, son transfert à Parme s'élève à dix millions.

Maarten Vandevoordt est parti pour un montant similaire à Leipzig cet été, mais la palme revient à Bart Verbruggen, qui a rapporté pas moins de 20 millions à Anderlecht il y a un an.

Saint-Trond se frotte les mains

L'inflation semble donc également frapper le poste de gardien de but. Plus frappant encore : deux des trois portiers ayant dépassé Courtois sont partis après une seule saison comme titulaire en Pro League. Pour Verbruggen, on peut même parler d'une semi-saison pleine au Lotto Park.

Pour revenir au transfert de Suzuki à Parme, il s'agit également du transfert sortant le plus cher de l'histoire de Saint-Trond. Il devance Takehiro Tomiyasu (parti pour 7 millions à Bologne) et Ameen Al-Dakhil (acheté 5 millions par Burnley).