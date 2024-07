📷 Thibaut Courtois a remis le couvert sur la scène principale de Tomorrowland !

Un invit√© de marque pour la cl√īture du premier week-end de Tomorrowland. Thibaut Courtois est mont√© sur la sc√®ne principal lors du dernier concert de cette premi√®re partie de festival.

La Belgique a la chance d'accueillir le plus grand festival du Monde, Tomorrowland. Sur la scène principale, 3 Are Legend, Dimitri Vegas, Like Mike et leur bon ami Steve Aoki ont clôturé le premier week-end du festival, ce dimanche.

Une assurance de qualité en termes de musique, mais aussi de spectacle. Et, en fin de concert, le traditionnel lancer de gâteaux de Steve Aoki, auquel Thibaut Courtois avait déjà participé à Ibiza, plus tôt en ce mois de juillet.

Le gardien du Real Madrid, invité sur scène pour la fin de ce dernier concert, a remis le couvert. Vêtu d'une tenue entièrement blanche, Courtois a lancé les gâteaux du 20e anniversaire de Tomorrowland.

Un grand moment pour le passionné de musique qu'est Thibaut Courtois, qui doit encore affronter l'AC Milan, Chelsea et... le FC Barcelone en match amical avec les Merengues, avant la reprise officielle le 14 août, pour la Supercoupe d'Europe, contre l'Atalanta.