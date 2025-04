Sans Courtois, le Real Madrid s'incline contre Valence et recule dans la course au titre

Le Real Madrid a sombré à domicile face à Valence en Liga dans un match à rebondissements. Une absence majeure et des occasions gaspillées ont scellé le sort des Merengues.

Le Real Madrid abordait cette rencontre avec l’obligation de gagner pour rester dans la course au titre en Liga, mais le destin en a décidé autrement. Privé de son gardien titulaire Thibaut Courtois, toujours blessé depuis son retour de sélection avec la Belgique, le club madrilène a dû compter sur son jeune portier Fran Gonzalez. Face à eux, Valence, pourtant mal embarquée en championnat a su jouer les trouble-fêtes.

Dès le coup d’envoi, les Merengues ont imposé leur jeu, mais sans réussir à concrétiser leurs occasions. Le penalty manqué de Vinicius Jr en première période a symbolisé leur fin d'après-midi de gâchis. Valence, plus réaliste a su profiter de ses rares opportunités pour marquer le premier but du match grâce à une tête de Diakhaby.

Le but égalisateur de Vinicius en seconde mi-temps a brièvement redonné espoir aux supporters. Pourtant, malgré une domination écrasante et une avalanche de chances, les Madrilènes ont buté sur une défense valenciane héroïque et une once de malchance.

Et comme souvent dans ce genre de rencontres, c’est dans les ultimes secondes que le drame s’est produit. Hugo Duro, d’une tête glaciale a offert la victoire à Valence, provoquant une onde de choc dans le stade.

Le Real Madrid laisse échapper une occasion cruciale de mettre la pression sur Barcelone. L’absence de Courtois a une nouvelle fois révélé les fragilités défensives du club. Un faux pas extrêmement pénalisant dans cette course au titre contre le Barça.