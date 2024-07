Will Still se souvient de ses grands débuts comme entraîneur principal en D1B : "Le club faisait faillite, il n'y avait pas d'eau chaude"

Will Still entame sa première saison comme entraîneur de Reims. Il se souvient de ses débuts en tant que T1 il y a sept ans.

Les crises sont souvent synonymes d'opportunités. A Reims, Will Still s'était révélé en prenant la place de son T1 Oscar Garcia (aujourd'hui à Louvain) après le mauvais début de saison de l'équipe. Ses grands débuts comme entraîneur principal avaient eu lieu dans un contexte plus précaire encore.

C'était au Lierse, en 2017. Arrivé quelques mois plus tôt comme analyste vidéo (il avait officié sous les ordres de Yannick Ferrera chez les Rouches) puis comme entraîneur adjoint, Still a été lancé sous le feu des projecteurs suite au départ de Fred Vanderbiest.

"J’avais 24 ans, à l’époque. Quand le président me dit, la veille : « C’est toi qui reprends l’équipe », je n’avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Je n’avais pas la moindre idée de ce que j’allais dire aux joueurs. Je n’avais pas la moindre idée de comment j’allais jouer. On était derniers du classement. Et je ne comprenais pas pourquoi c’était moi qui reprenais l’équipe" se souvient-il pour So Foot.

Will Still se souviendra à jamais du Lierse

La magie a alors opéré : le Lierse, dernier du classement et en grandes difficultés financières, enchaîne 7 victoires de rang face à des adversaires comme le Cercle de Bruges, Louvain ou Westerlo.

"C’était ridicule, ça n’avait aucun sens ! C’était ma première, c’était incroyable. Avec le club qui faisait faillite, sans eau chaude pour prendre une douche, des dingueries comme ça…J’ai tellement appris de cette période-là. Humainement aussi, c’était quelque chose d’incroyable. On a tissé des liens de par ces conditions. J’étais un bébé, à l’époque. Par la force des choses, je suis devenu un adulte très vite".