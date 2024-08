Deux anciens d'Anderlecht et du Standard associés dans une défense centrale 100% Pro League en Ligue 1 ?

Chancel Mbemba est sur le départ à Marseille. Nice pourrait bien le relancer.

Vers une charnière centrale Dante - Mbemba à Nice la saison prochaine ? A 40 ans, le premier cité ne veut pas raccrocher les crampons : il vient de prolonger jusqu'en juin prochain après une nouvelle saison pleine disputée comme titulaire, le brassard autour du bras.

De son côté, Chancel Mbemba est dans une situation délicate à Marseille. A un an de la fin de son contrat, l'ancien défenseur d'Anderlecht a été placé dans le noyau B par l'OM, qui veut le vendre.

Il pourrait se relancer à Nice, qui s'apprête à perdre Jean-Clair Todibo, courtisé par West Ham et la Juventus.

Nice à l'affût pour Mbemba

"Comme je l’ai déjà dit, on a des recherches et des pistes. Je ne vais pas vous donner des noms, bien évidemment. Je sais qu’il est à Marseille aujourd’hui, c’est un garçon en difficulté, enfin il est dans un loft" a déclaré Florian Maurice, le directeur sportif du Gym, en faisant référence à la mise à l'écart d'Mbemba.

Il ne ferme en tout cas clairement pas la porte : "Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On regarde un peu tout ce qui peut se faire et puis on va essayer de ramener le profil idéal pour pouvoir jouer à Nice".