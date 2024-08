La Gantoise connait un début de saison parfait malgré de forts chamboulements en coulisses

Les Buffalos vivent un mercato d'été particulier, avec un club et un noyau en pleine reconstruction.

La Gantoise a connu la fin d'un long cycle la saison dernière, et continue à préparer son nouveau chapitre. Nouveau coach, nouvelle direction et le noyau A n'a pas échappé aux remous. Le club a déjà enregistré quelques transferts intéressants comme Mathias Delorgen, Andri Gudjohnsen et Max Dean.

Côté départs, le club a déjà perdu gros avec Laurent Depoître, Tarik Tissoudali, Paul Nardi, Jorthy Mokio et tout récemment Julien De Sart. Le club aurait bien aimé garder Mokio, un vrai talent en devenir, mais surtout De Sart censé être le pivot de l'équipe dans les années à venir, mais il a finalement opté pour le Qatar.

Un autre cadre suscite également un intérêt sérieux, il s'agit de Matias Fernandez-Pardo. Mais selon Arnar Vidarsson, un départ ne serait pas du tout une option. Le club souhaite le conserver, cependant, une offre "à la hauteur" devrait pouvoir convaincre les Buffalos de le laisser partir, a expliqué le directeur sportif à Het Nieuwsblad.

Des prolongations qui s'annoncent difficiles

Egalement convoités, Hong Hyun-seok, Jordan Torunarigha et Matisse Samoise sont en position de force, car ils seront en fin de contrat dans un an, et une solution doit donc être trouvée afin que le club puisse enregistrer un bénéfice. Le premier cité a fait très bonne figure et Vidarsson espère vraiment pouvoir trouver un accord pour une prolongation : "Hong est très important pour nous, nous aimerions le garder", a d'ailleurs commenté Vidarsson à ce sujet.

Malgré ce chamboulement en coulisses, les Buffalos font très bonne figure côté terrain, avec trois victoires en trois rencontres officielles (en préliminaires de coupe d'Europe et en JPL) en ce début de saison.