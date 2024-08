Un pas de plus vers l'Europe pour les Brugeois : "Nous avons fait preuve de maturité"

Le Cercle a répondu présent physiquement face à son adversaire écossais, et se hisse au tour suivant avec pour objectif d'accrocher les groupes de l'Europa League.

La belle histoire se poursuit pour le Cercle. Le tirage au sort avait mis Kilmarnock sur le chemin des Groen & Zwart, qui ont finalement empoché la qualification au terme de deux rencontres solides. Après le nul (1-1) du match aller, un petit but du capitaine Thibo Somers a suffi pour écarter les robustes écossais. Le penalty manqué par Kévin Denkey a donc été sans conséquences pour les Belges.

"C'était un but de capitaine. Thibo Somers a prouvé une fois de plus son importance dans notre équipe. Le fait qu'un gars issu du centre de formation ait été capable de qualifier un club comme le Cercle a réjoui tous ceux qui ont le cœur vert et noir", s'est réjoui l'entraîneur Miron Muslic après la partie dans les colonnes d'Het Nieuwsblad.

Deux performances sérieuses et mâtures

"Nous avons fait preuve de maturité. Dommage que nous ayons manqué l'occasion de tuer le match, mais cela arrive. On ne reproche rien à Kévin, à l'entraînement il marque tout le temps. L'important maintenant est de bien récupérer et de se reposer avant le match de dimanche", a évoqué le buteur Thibo Somers.

Jouer l'Europe en plus du championnat n'est pas dans les habitudes du club, comme l'a montré le week-end dernier et la lourde défaite des Brugeois à Westerlo, quelques jours après leur partie en Ecosse : "Nous devons apprendre à gérer cette situation et à en tirer les leçons", a commenté Muslic.

Passer l'hiver européen

Le Cercle affrontera Courtrai dimanche et voudra enregistrer ses premiers points de la saison en JPL. Pour ce qui est de l'Europe, le prochain tour préliminaire sera crucial pour le club : "La prochaine étape est Molde, mais l'Europe ne se résume pas à des matches de qualification. La phase de groupe c'est l'objectif", ponctue le coach brugeois.