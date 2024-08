Pour sa première à Lille, Thomas Meunier a contrarié Mourinho et donné rendez-vous à l'Union : "On aurait dû tuer le match"

Lille a battu Fenerbahce hier soir. Thomas Meunier a fait bonne impression pour son premier match.

Hasard du tirage au sort, c'est un club turc que Thomas Meunier a rencontré pour son premier match avec Lille, peu de temps après avoir claqué la porte de Trabzonspor. Et face à une équipe aussi ambitieuse que Fenerbahce, désormais dirigée par un certain José Mourinho, l'enjeu était déjà de taille.

Mais sur le terrain, le LOSC s'est avéré supérieur et peut même regretter de n'avoir gagné "que" 2-1 : "J’aurais espéré qu’on puisse tuer le match plus tôt. En première mi-temps, on a eu deux, trois grosses occasions, même en deuxième mi-temps encore une ou deux. On se créé des situations et on met beaucoup d’intensité, ça veut dire que les efforts qu’on fait ne sont pas vains" déclare Meunier après la rencontre, dans des propos relayés par le média Le Petit Lillois.

Les visiteurs ont même douché le Stade Pierre Pauroy en revenant à 1-1. Mais un ancien de Pro League a rapidement redonné l'avance aux Lillois : "Je suis content qu'Edon Zhegrova ait fait une magnifique entrée. Il fait la différence. Ce 2-1 fait du bien mentalement" continue Meunier, félicitant Zhegrova, qui n'avait pas réussi à percer à Genk.

Thomas Meunier face à ses potes Anthony Moris et Guillaume Francois en barrages ?

Pour sa part, le Diable Rouge a laissé une excellente impression malgré un position inhabituelle dans le trio défensif. Il a laissé au Portugais Tiago Santos le soin d'arpenter le flanc droit. Il s'est montré élogieux envers son coéquipier : "Les plus jeunes, comme lui ou Zhegrova, ont toujours cette part de folie que j’aime voir. Il faut qu’ils gardent ça. Je pense qu’on a assez de joueurs expérimentés dans l’équipe pour les maintenir quand c’est nécessaire. Mais ce sont ces joueurs-là qui font la différence".

Un savant mélange qu'il faudra conserver pour le match retour dans l'enfer du Fener'. Avec à la clé un possible barrage contre l'Union Saint-Gilloise ou le Slavia Prague en barrage.