Anderlecht et l'Union à la lutte pour une pépite belge mise de côté par son club ?

Cela devait être la saison de l'explosion pour Ayanda Sishuba avec le Racing Lens, mais ce sera probablement plutôt celle du départ. Le milieu créatif belge a été écarté du noyau A par Will Still... et plusieurs clubs belges semblent flairer le bon coup.

Ayanda Sishuba (19 ans) est présenté depuis plusieurs années comme l'un des grands talents du football belge. Milieu créatif très doué techniquement, il a gravi les échelons en équipes de jeunes au Racing Lens, avant d'obtenir du temps de jeu en équipe A (8 matchs).

Mais alors qu'on pensait que l'arrivée de Will Still pourrait booser le jeune belge, c'est l'inverse qui semble se produire : d'après le média Tiempo, Sishuba a été envoyé en National 3, l'équipe réserve des Sang & Or.

Anderlecht, l'Union et La Gantoise sur le coup

Plusieurs clubs belges ont flairé la bonne affaire : ainsi, Anderlecht et La Gantoise seraient sur les rangs, et l'un des deux clubs aurait fait une offre de 3 millions au Racing Lens. Une offre refusée, car Lens en demanderait 4 millions et un pourcentage à la revente, précise le journaliste belge Sacha Tavolieri.

L'Union Saint-Gilloise serait également sur le coup et serait prête à acheter le joueur, tandis que Gand "privilégierait un prêt avec option d'achat". En recoupant l'information de Tiempo et de Sacha Tavolieri, on peut donc en déduire que ce serait Anderlecht qui aurait émis l'offre de 3 millions.

Une offre que le RSCA pourrait bien revoir à la hausse si les autres dossiers (par exemple celui menant à Christian Eriksen) ne donnent rien. Le Sporting se cherche un meneur de jeu lors de ce mercato estival.