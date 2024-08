Coup dur pour Mandela Keita, qui voit une porte de sortie alléchante se refermer

En instance de départ, Mandela Keita a perdu sa place de titulaire avec Jonas De Roeck. Une porte de sortie vient de se refermer pour le jeune Diable Rouge, qui cherche encore son nouveau club.

Ce n'est un secret pour personne : Mandela Keita doit quitter l'Antwerp avant la fin de l'été et le milieu de terrain n'a pas été titularisé une seule fois par Jonas De Roeck depuis le début de la saison.

Monté au jeu à trois reprises, le joueur de 22 ans semble tout de même avoir perdu sa place, et cherche encore son nouveau club. Et cette semaine, le Great Old a déjà transféré son remplaçant, en la personne de Jaïro Riedewald.

En milieu de semaine, Southampton avait formulé une première offre au Matricule 1 pour le jeune Diable Rouge. Un prêt, avec une option d'achat fixée à 12 millions d'euros. Refusé par l'Antwerp, qui en voulait plus.

Mandela Keita ne signera pas à Southampton

Les discussions ne se sont pas poursuivies bien longtemps. Selon les dires du journaliste belge Sacha Tavolieri, les Saints ont formulé une seconde offre ce jeudi, encore bien trop loin des demandes anversoises.

Et le club de Premier League a abandonné la piste après ce second refus, puisque c'est Lesley Ugochukwu qui arrive en prêt pour une saison, en provenance de Chelsea. Mandela Keita n'ira donc pas à Southampton, et doit trouver un autre projet.