Renaud Emond frappe encore avec l'AS Eupen, première victoire de la saison pour les Francs-Borains

Si l'AS Eupen et Beveren se sont quittés dos à dos, les Francs-Borains se sont imposés sur la pelouse de Lokeren-Temse, ce vendredi soir.

En Jupiler Pro League, la cinquième journée composée de six rencontres (en attendant Genk - Anderlecht et Cercle - Gand, reportés pour cause de calendrier européen) ne commencera que ce samedi.

Ce vendredi, c'est en Challenger Pro League que ça jouait. Au Kehrweg, notamment, où l'AS Eupen, vainqueur 0-3 au RFC Liège lors de la première journée, recevait Beveren.

Eupen partage pour sa première au Kehrweg, le RFB s'impose à Lokeren

Une rencontre agréable, entre deux équipes attendues dans le haut de tableau, qui n'aura pas tardé à démarrer. Khatir ouvre le score pour Beveren, Renaud Emond répond. Au quart d'heure, le score est déjà de 1-1.

Le jeune Mathis Servais a remis les visiteurs aux commandes, avant la pause. Vingt minutes avant le terme, c'est Jérôme Deom qui a rétabli l'égalité sur un service de Bertan Caliskan, décisif pour la première fois en professionnel. Partage spectaculaire entre les deux équipes, dans l'est du pays. Eupen aura dominé la rencontre, sans la remporter.

Dans l'autre rencontre de ce vendredi soir, les Francs-Borains, battus par la RAAL la semaine dernière, ont accroché leur premier succès de la saison sur la pelouse du promu, Lokeren-Temse. Le but d'Adrian Troc, qui jouait son premier match avec le RFB, après cinq minutes seulement, aura été décisif.