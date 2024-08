Les révélations d'Arthur Vermeeren sur son choix de quitter l'Atlético Madrid

C'est désormais officiel : Arthur Vermeeren quitte l'Atlético Madrid. Le jeune Diable Rouge rejoint le RB Leipzig en prêt.

Arthur Vermeeren s'est retrouvé devant un choix cornélien cet été : quitter l'Atlético, où il ne bénéficie que de très peu de temps de jeu, ou rester dans la capitale espagnole.

Finalement, le jeune Diable Rouge de 19 ans a décidé de partir en prêt au RB Leipzig. Il pourrait, en fonction de son temps de jeu, rester définitivement au sein du club allemand (lire ICI).

Sur le site officiel du RB Leipzig, Arthur Vermeeren s'est exprimé quant à cette nouvelle étape dans sa carrière. "À partir de maintenant, je suis un 'Roter Bulle' et je suis très heureux d'avoir rejoint le RB Leipzig - un club qui a réussi en très peu de temps à se classer durablement parmi les meilleurs clubs de la Champions League et de la Bundesliga."

"Le RB Leipzig a une excellente réputation dans le football européen en tant que club pour les jeunes joueurs qui peuvent s'y développer au plus haut niveau."

"Avec Lois Openda et Maarten Vandevoordt, il y a deux garçons à Leipzig que je connais bien. De plus, il y a beaucoup de joueurs francophones dans l'équipe - cela facilitera mon intégration. Je me réjouis beaucoup d'être sur le terrain avec l'équipe à partir de demain, d'apprendre des nombreux joueurs exceptionnels et de contribuer à ce que nous livrions une saison à grand succès."