Un nouveau cadre de l'Union pourrait s'en aller avant la fin de l'été : "Je veux franchir une étape lors de ce mercato"

Le défenseur japonais Koki Machida n'a pas manqué la moindre minute depuis le début de saison. L'arrière de 27 ans est extrêmement important pour l'Union, d'autant que Christian Burgess est toujours blessé. Machida est cependant grandement suivi, à l'étranger.

Arrivé au Parc Duden pour la première fois en janvier 2022, sous la forme d'un prêt depuis les Kashima Antlers, Koki Machida est devenu l'un des véritables patrons de l'Union, et encore plus depuis la blessure de Christian Burgess et le départ de Cameron Puertas.

"Des joueurs comme Puertas et Machida savent que chaque jour peut être le début d'un nouveau chapitre de leur carrière" a déclaré Sébastien Pocognoli à nos confrères de la Dernière Heure. "Pour Machida, il n'y a pas besoin de lui demander ce qu'il pense de l'équipe. C'est un grand professionnel."

Koki Machida n'écarte pas un départ de l'Union

Des bonnes performances et du professionnalisme, cela amène naturellement de l'intérêt. Lié à un transfert vers Tottenham l'hiver dernier, le Japonais voit désormais d'autres écuries européennes s'intéresser à lui

"Ce n'est pas facile. Le mercato est encore ouvert pendant deux semaines et bien sûr, j'y pense. Il est clair que je veux franchir une nouvelle étape cet été, mais je dois rester concentré sur mes matchs. C'est très difficile, mais je suis professionnel.", poursuivait Machida au micro de la DH.

L'avenir de Machida reste incertain, même si le joueur de 27 ans semble avoir une préférence soit pour la Premier League, soit pour une équipe disputant la Coupe d'Europe. La direction unioniste souhaiterait récupérer une indemnité de 15 millions d'euros, ce qui représenterait un sacré bénéfice après avoir levé son option d'achat d'un million d'euros, en mars 2023.