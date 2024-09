Première victoire pour le SL16, le RAEC Mons prend trois points de retard : les résultats complets de la deuxième journée de D1 ACFF

Les Zebra Elites se sont offerts la surprise de la journée en D1 ACFF, en s'imposant face à l'un des favoris du championnat, le RAEC Mons.

Deuxième journée de D1 ACFF, ce dimanche, et déjà des surprises. Du côté de Charleroi, notamment, où le RAEC Mons a été battu par les U23 du Sporting, Les Dragons avaient pourtant l'avantage (1-2), mais une mauvaise prestation défensive en fin de match, avec un coup du hors-jeu très mal joué sur coup-franc, a coûté les trois points au RAEC.

Virton prend déjà trois points d'avance au RAEC Mons en D1 ACFF

L'un des rivaux principaux de la saison, Virton, s'est quant à lui imposé contre Stockay (1-0) et a signé un second succès consécutif. Victoire aussi pour le SL16 FC et les U23 de l'Union, respectivement à Binche et Rochefort.

Les deux autres résultats sont des partages : entre le RFC Tournai et Tubize-Braine (1-1) ainsi qu'entre l'UR Namur et l'Olympic Charleroi (3-3).