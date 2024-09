Une sanction disciplinaire, puis un sérieux tacle à l'arbitrage : soirée difficile pour Thomas Meunier et Lille face au PSG

Thomas Meunier a étonnamment commencé sur le banc, dimanche soir, lors de la rencontre entre Lille et le PSG, tout comme Rémy Cabella et Jonathan David. Si Meunier et David sont entrés après l'heure de jeu, le mal était fait : les Dogues ont été battus, 1-3.

La décision de Bruno Génésio a grandement étonné les supporters de Lille, puisque Thomas Meunier s'était rapidement intégré dans l'effectif des Dogues et s'était déjà assuré d'une place de titulaire. Selon nos confrères français de l'Équipe, Rémy Cabella, Jonathan David et Thomas Meunier n'ont pas pu commencer la rencontre face au PSG en raison... d'une sanction disciplinaire. Les trois joueurs n'étaient pas présents au dîner commun de l'équipe, samedi soir. Leur absence a suscité le mécontentement au sein de la direction du club, ce qui a donné lieu à des discussions avec les joueurs concernés. Lors de sa conférence de presse d'après-match, Bruno Génésio n'a donné aucun autre détail concernant cette mesure disciplinaire. En attendant, l'entrée de David et de Meunier après l'heure de jeu n'a pas pu réparer les torts. Lille a été battu 1-3 par Paris. Mesure disciplinaire, frustration sur l'arbitrage : soirée difficile pour Thomas Meunier avec Lille Une soirée très frustrante pour Thomas Meunier, qui n'a pas manqué de le faire savoir. Le Diable Rouge était énervé, après le match, mais pas sur sa direction, ou sur Bruno Génésio, mais bien sur l'arbitrage de la rencontre. Dans un commentaire posté sur X (anciennement Twitter), Meunier s'est exprimé. "Cruelle déception. Si proche mais pourtant si loin. Fier de l'équipe et du public, malgré tout! J'espère pouvoir dire la même chose des arbitres d'ici peu...Place aux Diables Rouges, à présent." Cruelle déception. Si proche mais pourtant si loin. Fier de l'équipe et du public, malgré tout! J'espère pouvoir dire la même chose des arbitres d'ici peu...

Place à @BelRedDevils à présent! #TOTOUTARD#Lavieenrouge 🔴 pic.twitter.com/6U7j0xNwoy — Thomas Meunier (@ThomMills) September 2, 2024