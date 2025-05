Hein Vanhaezebrouck n'en démord pas : le meilleur milieu défensif au monde est belge...mais ne compte qu'une seule apparition chez les Diables

Comme tout le monde, Hein Vanhaezebrouck a été ébloui par la prestation de Roméo Lavia contre Liverpool. A par son propre corps, il ne voit pas de limite pour le jeune joueur de Chelsea.

Où en serait Roméo Lavia sans ses blessures à répétition ? Cette question est revenue sur le tapis à l'occasion de sa prestation de dimanche contre Liverpool. Titulaire dans l'entrejeu pour la deuxième fois de suite (une première depuis le mois de novembre), l'ancien Anderlechtois a brillé.

Les statistiques sont formelles : en 78 minutes, il n'a pas manqué une seule passe. Et pourtant, on ne peut pas dire que Lavia joue beaucoup en retrait pour gonfler ses chiffres. Face aux Reds, ses sorties de balle audacieuses et ses ballons tranchants ont encore fait merveille. Il n'y avait qu'à voir la standing ovation de Stamford Bridge à sa sortie et son sourire pour comprendre l'impression laissée.

Un phénomène

Hein Vanhaezebrouck a regardé le match et en a été scotché : "C'est vraiment dommage qu'il soit si fragile, car c'est en fait le meilleur numéro six du monde ! S'il est à 100 %, on ne parlera plus de Rodri. Il est tout simplement meilleur", ose-t-il sur Play Sports.

Roméo Lavia, de beste nummer 6️⃣ ter wereld! ⚽🇧🇪 pic.twitter.com/a4tS7tUVRF — Play Sports (@playsports) May 5, 2025

Etincelant lors de cette victoire face à Liverpool, Lavia a confirmé les propos de son entraîneur Enzo Maresca, qui affirmait avant la rencontre que son équipe était bien meilleur avec son Bruxellois au milieu de terrain.

Cette saison, Roméo Lavia a atteint le cap des dix titularisations en Premier League, lui qui avait dû se contenter de 32 minutes en 2023/2024. Cela lui vaudra-t-il de revenir chez les Diables. Lavia ne compte toujours qu'une sélection, lors du tout premier rassemblement de l'ère Domenico Tedesco.