🎥 Un scénario légendaire : l'Inter renverse le Barça dans un match épique et file en finale de la Ligue des Champions

Quel incroyable scénario ! L'Inter Milan s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions au terme d'un match retour complÚtement fou face au Barça. Les Catalans pensaient avoir inscrit le but de la victoire à la 89e minute, mais c'était sans compter sur la résilience italienne.

Après le partage spectaculaire du match aller, le FC Barcelone et l’Inter se sont retrouvés ce mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Une affiche qui, une nouvelle fois, a tenu toutes ses promesses.

Le match retour à la hauteur de l'aller

À l’image d’un serpent sournois, prêt à se tapir avant de frapper, l’Inter subit d’abord les assauts du Barça, porté par un Lamine Yamal toujours aussi déroutant en début de rencontre. Mais ce sont bien les Italiens qui frappent les premiers.

Bien que très incertain en raison d’une blessure, Lautaro Martinez ouvre le score dans un but vide, servi par Dumfries après une récupération et une passe tranchante de Federico Dimarco. Alors que Barcelone dominait la possession, l’Inter a fait mouche en deux passes (1-0, 21e).

Sur une action similaire, les Nerazzurri creusent l’écart juste avant la pause. Lancé en profondeur dans la surface, Lautaro Martinez est accroché par Pau Cubarsí. Hakan Çalhanoğlu transforme le penalty et offre un deuxième but d’avance à l’Inter (2-0, 45e+1).

Le plan de Simone Inzaghi semble parfait. Mais on le sait, ce Barça n’a pas besoin de grand-chose pour rallumer l’étincelle. Dès la reprise, le match s’emballe. Yamal et Raphinha accélèrent le rythme, Pedri régule le jeu, et la défense italienne commence à plier.

L’homme de la remontada se nomme Gérard Martin. Le latéral gauche délivre d’abord un caviar pour Eric Garcia (2-1, 54e), puis un second pour Dani Olmo (2-2, 60e). En six minutes, le Barça recolle au score et prend l’ascendant psychologique. Les Catalans pensent même obtenir un penalty à la 68e, finalement annulé par la VAR.

Cette double confrontation est totalement folle ! Le Barça revient à hauteur de l'Inter grâce à un Dani Olmo parfaitement servi par Gerard Martin ! đŸ˜± #UCL #RTLsports pic.twitter.com/DYmWXVCfDD — RTL sports (@RTLsportsbe) May 6, 2025

Acerbi, comme un vrai buteur

Yann Sommer sauve l’Inter à la 78e minute sur une reprise de Lamine Yamal, qui avait trouvé le poteau quelques minutes auparavant. On se dirige vers les prolongations, mais le Barça trouve une nouvelle faille. Alerté par Pedri sur le côté gauche, Raphinha voit sa première tentative repoussée par Sommer, mais sa reprise fait mouche dans le petit filet opposé (2-3, 88e).

Tout le monde pense alors le club catalan qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Mais quelques instants plus tard, le défenseur central Francesco Acerbi (37 ans), qui se retrouve dans une position d'avant-centre, reprend parfaitement un centre de Dumfries pour forcer les prolongations avec un vrai but de numéro 9 (3-3, 90+3e). Le scénario incroyable du match aller s'est répété, les deux équipes se disputent la qualification aux prolongations.

L'Inter en finale au terme d'un match fou !

Dans cette rencontre, l'avantage psychologique n'a cessé de basculer. L’Inter l’a d’abord pris, le Barça l’a repris, avant que les Milanais ne recollent en toute fin de match. Cela se reflète en prolongations, où les Intéristes repartent fort. Sur le flanc droit, Marcus Thuram exploite les largesses de la défense barcelonaise, réalise un raid solitaire, combine avec Taremi, qui remet parfaitement pour Frattesi. D’un plat du pied bien placé, l’Italien trouve le petit filet opposé et redonne l’avantage à l’Inter (4-3, 99e).

Le Barça fait le siège lors de la deuxième période de la prolongation, mais l’Inter tient bon et manque même de refaire le break sur une nouvelle tentative de Frattesi, repoussée par Szczesny. Les Nerazzurri se qualifient pour la finale de la Ligue des Champions au terme d’un match au scénario absolument exceptionnel. Les Catalans auront de nombreux regrets, tandis que les Intéristes affronteront le Paris Saint-Germain ou Arsenal pour le Graal.