Un clin d'oeil à l'histoire ? Anderlecht veut récupérer l'un des ses anciens grands espoirs, parti à 16 ans chez un géant européen

Anderlecht aura fort à faire pour rejouer les premiers rôles la saison prochaine. Le mercato devrait concerner toutes les lignes.

Dans l'entrejeu, les Mauves se sont déjà assurés d'une première arrivée avec Cedric Hatenboer, dont le transfert a été conclu en hiver mais qui reste aux Pays-Bas jusqu'en fin de saison pour aider son club à monter en première division.

Avec Nathan De Cat, le Sporting tient aussi un autre profil très prometteur pour son entrejeu. Le grand blondinet de 16 ans a déjà marqué son premier but en D1A il y a une bonne semaine à l'Antwerp et s'affirme de plus en plus pour un rôle en vue dans l'entrejeu dès la saison prochaine.

Mais du renfort pourrait encore débarquer. Het Laatste Nieuws rapporte ainsi qu'Anderlecht a jeté son dévolu sur Joseph Nonge, qui appartient à la Juventus. Le natif de Jette a été formé à Neerpede de 2012 à 2021 avant de mettre le cap sur Turin à l'âge de 16 ans.

Anderlecht n'a pas toutes les cartes en main

Les Mauves veulent donc faire revenir un talent fait maison pour asseoir l'ancrage bruxellois de l'équipe. Nonge a fait ses débuts avec l'équipe première de la Vieille Dame la saison passée, il est en ce moment prêté au FC Servette jusqu'en fin de saison.

Le club suisse dispose d'une option d'achat. Le transfert reposera donc en partie sur un certain René Weiler, ancien entraîneur anderlechtois devenu directeur sportif chez les Helvètes. Si l'option n'est pas levée, Nonge entrera dans sa dernière année de contrat à la Juve, qui pourrait donc collaborer.