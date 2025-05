Les clubs de Pro League aux aguets ? Plusieurs joueurs de Courtrai pourraient rester en D1A

Le KV Courtrai est officiellement relégué. Un club de tradition bascule en Challenger Pro League, mais plusieurs Kerels pourraient bien rester en D1A.

Plusieurs gardiens de but de haut niveau

Le KV Courtrai manquait de qualité à plusieurs postes, mais certainement pas à celui de gardien de but. Deux ont fini la saison blessés : Patrik Gunnarsson et Marko Ilic. Ce dernier est revenu à Courtrai en janvier et a immédiatement rappelé ses qualités ; il n'a certainement pas signé jusqu'en 2027 en pensant qu'il évoluerait en D1B la saison prochaine.

Qui sera le n°1 du KVK la saison prochaine ? Le jeune Ebbe De Vlaeminck a été excellent dans ces Relegation Playoffs et serait le choix du cru, et de l'avenir. Il y aura alors des affaires à faire, car si Gunnarsson a un peu déçu, il reste un gardien à la hauteur de la D1A. Et Ilic serait titulaire dans plusieurs clubs de l'élite. Pour Lucas Pirard, en fin de contrat, un nouveau défi semble également au programme et son expérience peut intéresser bien des clubs, même pour un rôle de n°2.

Haruya Fujii, affaire à saisir à un an du Mondial ?

Prêtés par Nantes et Cardiff City, Jean-Kévin Duverne et Ryotaro Tsunoda ne resteront pas, mais tous deux ont les qualités pour s'imposer en D1A. Reste à voir s'ils souhaiteront revenir en Jupiler Pro League à l'avenir mais si c'est le cas, ce sont des opportunités. Mais l'affaire à saisir en défense centrale, c'est peut-être Haruya Fujii.

Arrivé l'été passé à Courtrai, Fujii a connu une saison perturbée par une fracture du tibia qui l'a éloigné des terrains dès la Nouvelle Année - et le KV Courtrai en a beaucoup souffert. Mais l'international japonais (une cap) n'a certainement aucune envie de jouer en D1B à un an de la Coupe du Monde 2026 : même si ses chances sont minces, qui sait si une bonne saison ne peut pas l'y emmener ? Pour ça, il devra partir. Sous contrat jusqu'en 2028, il est estimé à 2,5 millions d'euros.

Ilaimaharitra et Mehssatou sont gratuits !

Après 6 mois sans club, on ne peut pas dire que le retour de Marco Ilaimaharitra en Pro League se soit très bien passé avec une relégation au bout du chemin. Mais une chose est sûre : l'ex-capitaine du Sporting Charleroi n'est pas un joueur de Challenger Pro League, et il ne veut pas revivre la galère de l'année passée avec des mois sans jouer et même des séances d'entraînement en D9 (lire ici).

Ca tombe bien : le Malgache est gratuit et pourrait donc faire le bonheur d'un club de D1A à moindres frais. Tout comme l'un des plus grands talents du KV Courtrai : l'ancien de Neerpede Nayel Mehssatou (23 ans), auteur d'une bonne saison et de gros Relegation Playoffs (3 buts en 5 matchs). Capable d'évoluer presque partout (back droit ou gauche, milieu droit ou gauche, milieu central), Messatou est une affaire à saisir pour beaucoup de clubs de Pro League !

Kadri aura des prétendants, Dion De Neve et Thierry Ambrose aussi

LE Kerel qui sera le plus courtisé cet été (et dont un départ est assuré), c'est bien sûr Abdelkahar Kadri (24 ans). Voilà plusieurs saisons que l'Algérien brille sur nos pelouses et est cité dans les grands clubs belges à chaque mercato. L'été dernier, c'est à Anderlecht, notamment, qu'il était envoyé par la rumeur, mais il est encore une fois resté à Courtrai et a réussi une belle saison (5 buts, 9 assists).

Cette fois, pas question qu'il reste et joue en D1B à un an d'un Mondial auquel l'Algérie est bien partie pour participer, et ce même s'il n'a pas été appelé depuis fin 2023. Justement, le bon transfert au bon endroit peut le ramener chez les Fennecs. Kadri n'a plus qu'un an de contrat et sera donc bon marché : avis aux clubs intéressés.

Il ne sera pas le seul à être très courtisé. Le jeune Dion De Neve (23 ans) a beaucoup de qualités : il est Belge, polyvalent, régulier et sera bon marché, étant lui aussi à un an de la fin de son bail. Des clubs de milieu de tableau ne manqueront pas de s'y pencher (ou un promu : allô la RAAL ou... Zulte, grand rival du KVK ?). Sans oublier, bien sûr, Thierry Ambrose, qui n'a pas grand chose à faire en Challenger Pro League non plus et ne coûte rien pour un buteur de ce niveau (aux alentours d'un million d'euros). Bref, comme à chaque relégation, il y a des affaires à faire !