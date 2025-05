🎥 "Je commençais même à m'agacer" : Rudi Garcia joue franc jeu sur les cas Nicolas Raskin et Roméo Lavia

Rudi Garcia était sur le plateau de Pickx + Sports à l'occasion de la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Il en a profité pour aborder bon nombre de sujets relatifs aux Diables Rouges, notamment l'entrejeu.

Contrairement à Domenico Tedesco et Roberto Martinez, avec qui la communication était totalement aseptisée, Rudi Garcia adopte un discours plus franc et plus en relief. Cela s'est notamment constaté à l'heure d'évoquer le choix dont il dispose dans l'entrejeu.

"J'ai Youri Tielemans, Amadou Onana et plein d'autres solutions derrière. Quand vous voyez le match de Nicolas Raskin au retour contre l'Ukraine, vous vous dites qu'on a aussi gagné un milieu de terrain d'avenir", explique notre sélectionneur.

La concurrence va s'intensifier

Raskin semble véritablement lui avoir tapé dans l'oeil : "Il a démontré qu'il était capable d'être agressif, défensif, de gagner des duels, d'être force de proposition parce qu'il aime bien venir chercher les ballons, il a fait presque 100 passes sur le match avec 90% de réussite, et en jouant vers l'avant".

Il enchaîne ensuite avec le cas Roméo Lavia, qui a encore montré l'étendue de sa palette contre Liverpool ce weekend mais reste fragile : "Tout le monde me dit qu'il a dit du talent, mais il est beaucoup à l'infirmerie. Il vient ENFIN de jouer deux matchs avec Chelsea. Je commençais même à m'agacer en disant à mon staff médical que si Chelsea n'était pas capable de le remettre fit et de faire en sorte qu'il ne rechute pas, autant qu'il vienne chez nous pour voir ce qui ne va pas".

"J'espère que ses blessures sont derrière lui et que je vais enfin pouvoir le juger", conclut Rudi Garcia. Le rassemblement de juin le lui permettra-t-il ? Ou Lavia sera-t-il ménagé pour récupérer à 100% en vue de la saison prochaine ?