Le match du titre en D1 ACFF entre crachat d'un côté et morsure de l'autre ? "Un kiné a dû me désinfecter"

La rencontre entre Stockay et l'Olympic Charleroi a été riche en émotions. La tension est montée entre les deux staffs.

Le weekend dernier, l'Olympic Charleroi est devenu sacré champion de D1 ACFF en s'imposant 2-4 à Stockay. Les Dogues ont dû remonter un retard de deux buts pour valider leur ticket pour la D1B. La libération est tombée dans le temps additionnel avec le but fatidique de Roman Ferber.

Dans le camp liégeois, l'entraîneur Stéphane Demets était amer. Il n'avait évidemment pas apprécié le scénario de la fin de match mais pestait surtout sur l'attitude de l'entraîneur de l'Olympic, Abder Ramdane, qu'il accuse d'avoir craché en sa direction. "Bravo aux joueurs mais pas au coach adverse, qui n'est pas une bonne personne", avait-il déclaré

Le coach carolo a voulu rectifier les choses dans le journal L'Avenir : "Lorsque nous avons marqué le but qui nous libère, je fais l'erreur, je le reconnais, d'aller vers le banc adverse. C'était dans l'émotion et l'euphorie du moment présent. Mais jamais je n'ai craché comme je l'ai lu ce matin sur l'entraîneur adverse", explique-t-il.

Une fin de match incontrôlable

"Stéphane Demets et son staff ont menti. Par contre, et je peux le prouver par photo, j'ai été mordu par un membre du staff de Stockay. Un kiné a dû me désinfecter rapidement après le match. Je n'aurais même pas polémiqué là-dessus si je n'avais pas lu ce qu'on rapporte de diffamatoire à mon sujet. Mais je n'ai jamais craché sur quiconque de toute ma vie et ne le ferai jamais, c'est tout simplement contraire à mon éducation et mes valeurs humaines", poursuit le Franco-algérien de 51 ans.

Il est ulcéré par les propos des Stoockalis : "Ma réputation d'entraîneur est entachée sur la place publique. Je reconnais encore avoir commis l'erreur d'aller vers eux sur le but et j'ai été exclu pour cela, mais je ne supporte pas les mensonges ni de voir salie ma réputation de coach. Néanmoins, je ne souhaite pas envenimer les choses et aller plutôt vers l'apaisement".