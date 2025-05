Déjà trop grand pour le championnat belge ? "C'est un joueur pour Manchester City ou le Paris Saint-Germain"

La période des transferts d'été va bientôt commencer. Marc Degryse s'attend en tout cas à au moins un transfert majeur pour un joueur de la Jupiler Pro League.

Romeo Vermant est rentré dans l'histoire du Club de Bruges avec son doublé en finale de la Coupe de Belgique contre Anderlecht, il a d'ailleurs été élu homme du match. De son côté, Marc Degryse a été plus impressionné encore par un joueur qui n'en est pas à son coup d'essai.

"Vermant a remporté le match avec ses deux buts, mais dans le jeu, Jashari était pour moi l'homme le plus fort sur le terrain", a déclaré Degryse au Het Laatste Nieuws. "Il jouait comme un six, un huit et un dix en même temps".

Un QI foot au-dessus de la moyenne

Il va même plus loin. "Il sait vraiment tout faire. Pour moi, il est, avec Hans Vanaken, le meilleur joueur du championnat belge". Remportera-t-il lui aussi le Soulier d'Or ? Pour cela, il faudrait rester au moins de six mois de plus. Or, le mercato pourrait prendre une toute autre tournure pour le Suisse.

"Il est inévitable qu'il franchisse bientôt le pas vers un championnat plus important. Et je ne parle pas d'un club de milieu de tableau, mais d'un grand club. Je pense vraiment que c'est un joueur pour Manchester City ou le Paris Saint-Germain", affirme Degryse.

"Ce que Fabian Ruiz y fait, il pourrait le faire aussi - mais de manière encore plus explosive. S'il ne part pas cet été dans un grand club, c'est qu'ils auront tous dormi", conclut le consultant. Cela tombe bien, le PSG a justement attentivement visionné le milieu de terrain du Club de Bruges.