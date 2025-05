Un cas de figure inhabituel : voilà pourquoi le ticket européen d'Anderlecht est déjà connu, dépasser Genk ne servirait à rien

Anderlecht jouera pour sauver les apparences en cette fin de saison. Son ticket européen pour la saison prochaine est déjà connu.

La déception était grande après la finale de Coupe, mais au sein du Sporting, un esprit combatif résonne malgré tout. Lors des trois derniers matchs des Champions' Play-Offs, le groupe veut tout donner pour finir troisième, a déclaré Besnik Hasi.

Cet objectif est encore réalisable, mais la tâche est ardue. L'écart avec Genk est de cinq points, même si les Limbourgeois sont en plein doute. Le calendrier est ardu puisqu'Anderlecht affrontera l'Union, le Club de Bruges...et Genk lors de la dernière journée.

Cependant, cette troisième place semble avoir peu de valeur. Comme le soulève La Dernière Heure, elle n'offrirait pas à Anderlecht un meilleur ticket européen. Dépasser Genk ne servirait donc à rien.

Les Playoffs et ses subtilités à la belge

Il se pourrait en effet fort bien que les Playoffs accouchent d'une situation inhabituelle, à savoir que le vainqueur de la Coupe (le Club de Bruges) devance le vainqueur de la phase classique (Genk) pour terminer à l'une des deux premières places. Cela permettrait à Genk de conserver quoi qu'il arrive sa place en barrage d'Europa League.

Pour Anderlecht, rien ne change donc : troisième ou quatrième, ils commenceront de toute façon au deuxième tour préliminaire d'Europa League. Les dernières perspectives de la saison des Bruxellois seront donc de servir d'arbitres dans la course au titre et de sauver l'honneur, particulièrement face à l'Union Saint-Gilloise et au Club de Bruges.