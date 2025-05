🎥 "Avec le professeur Vaseline et le docteur Maboul, on n'a rien compris" : la véritable poésie de Marc Delire à un Rudi Garcia conquis

Pour la demi-finale retour de Ligue des Champions entre l'Inter et le Barça, Rudi Garcia est le consultant invité de la chaine Pickx + Sports. En introduction, le sélectionneur des Diables a vu Marc Delire lui réciter une véritable poésie.

Ce mardi soir, une bonne partie des fans de football est probablement installée devant leur téléviseur pour suivre la première demi-finale retour de Ligue des Champions entre l'Inter et le FC Barcelone.

Une rencontre notamment diffusée par Pickx + Sports, avec un plateau exceptionnel sur lequel on retrouve Marc Delire, Alex Teklak et un certain Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables.

L'entraîneur français de 61 ans, qui s'est marié à Rome il y a quatre jours, a répondu favorablement à l'invitation de la chaine de télévision, et a reçu un sacré accueil de Marc Delire.

Le commentateur et présentateur de l'émission s'en est allé d'une véritable tirade pour le nouveau sélectionneur des Diables. "Enfin, on va comprendre ce que nous raconte un sélectionneur national. Pendant des années, avec le fabuleux professeur Vaseline, Roberto Martinez, puis de nombreux mois avec le docteur Maboul, Domenico Tedesco, on n'a rien compris", a-t-il débuté.

Marc Delire a ensuite poursuivi, en évoquant notamment le mariage de Rudi Garcia, avant d'être applaudi par ses deux partenaires du plateau. Une nouvelle dose d'humour décalé à la belge que le Français devenu chef des Diables apprend depuis maintenant un petit peu plus de 100 jours.