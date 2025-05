Thomas Vermaelen a joué avec Luis Enrique et Mikel Arteta mais a fait son choix pour PSG - Arsenal : "J'ai un bon pressentiment"

Arsenal se déplace au PSG pour la demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir. Thomas Vermaelen croit encore en les chances des Gunners.

Arsenal devra se montrer costaud pour atteindre la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, victorieux du FC Barcelone au bout du suspense hier soir. Les Gunners partent avec un but de retard et se déplacent chez un PSG qui apparaît plus rodé que jamais.

Pickx+ Sports a envoyé Wesley Sonck à Londres pour rencontrer Thomas Vermaelen et l'interroger sur ce moment phare dans l'histoire des Gunners. L'occasion de vérifier que Verminator a toujours la cote auprès des supporters.

"J'ai passé des moments incroyables à Arsenal. Les gens là-bas sont très sympathiques. On a souvent l'impression que les grands clubs sont distants, mais Arsenal est un vrai club familial. Les gens qui y travaillent sont vraiment sympathiques", explique-t-il.

Une occasion unique pour les deux clubs

La photo de l'ancien capitaine restera là à jamais, entourée de celles d'autres légendes du club comme Mikel Arteta ou Robin Van Persie. Vermaelen a donc joué avec l'actuel entraîneur des Gunners mais a également bien connu Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, lorsque celui-ci coachait Barcelone.

Malgré sa sympathie pour l'Espagnol, il tiendra pour Arsenal ce soir : "Avant le match aller, ils étaient même favoris pour moi en Ligue des champions, vu leur sérieux et leur maturité face au Real Madrid à deux reprises. Je suis aussi devenu fan de ce PSG mais j'ai un bon pressentiment pour Arsenal". Cela se vérifiera-t-il au Parc des Princes ?