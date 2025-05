Les supporters peuvent arrêter de saliver : un club se retire de la course pour Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne vit ses dernières semaines à Manchester City. Mais sa prochaine destination n'est pas encore connue.

Le Chicago Fire est actuellement cité comme favori pour recruter De Bruyne. Le club dispose d'une place de Joueur désigné disponible et souhaite en profiter pour frapper un grand coup et passer un cap sportivement. L'équipe d'Hugo Cuypers et Philip Zinckernagel espère convaincre De Bruyne avec un projet ambitieux.

Le San Diego FC se lance également dans la course. La nouvelle équipe de la MLS débutera en 2025 et souhaite faire de De Bruyne la tête d'affiche de son projet. Ils ont déjà recruté Hirving Lozano et voient en le Belge un joueur clé pour se positionner immédiatement au plus haut niveau.

Un prétendant en moins

L'Inter Miami avait précédemment inscrit De Bruyne sur sa shortlist mais a finalement décidé de ne pas faire de démarche concrète, peut-être pour des raisons financières ou parce qu'ils ont jeté leur dévolu sur d'autres joueurs.

De Bruyne lui-même serait ouvert à une aventure en MLS. La combinaison de tranquillité sportive, de qualité de vie joue un rôle dans cette décision. Il n'exclut pas complètement l'Europe ou l'Arabie saoudite, mais l'Amérique semble rester l'option priorisée.

Reste à savoir si KDB cherchera à boucler l'affaire avant de pouvoir profiter de ses vacances ou si son été sera rythmé par les négociations.