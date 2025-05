Certains ont dû tomber de leur chaise à Sclessin : flop absolu du Standard, il se dirige vers Manchester United

Vanja Milinkovic-Savic n'avait pas rassuré grand monde au Standard à l'occasion de son prêt lors de la saison 2019/2020. Arnaud Bodart lui avait alors rapidement été préféré, le Serbe avait alors dû se contenter de trois matchs d'Europa League avant de repartir par la petite porte.

Mais depuis son passage à Sclessin, le gardien double-mètre est devenu une valeur sûre du Torino, disputant près de 150 rencontres en Serie A. Il compte également 19 apparitions dans les buts de l'équipe nationale serbe.

Ses progrès pourraient lui ouvrir la porte d'un transfert de rêve : selon Fabrizio Romano, Manchester United l'a placé sur sa shortlist pour trouver un nouveau gardien en vue de la saison prochaine. Les premières discussions auraient même déjà été établies.

🚨🔴 Excl: Manchester United have added Vanja Milinković-Savić to their shortlist for new goalkeeper.



Initial contacts took place for Torino GK among candidates for next season, waiting on price tag and more. @MatteMoretto



Story on @GiveMeSport ⤵️https://t.co/JeIBhFn8HX pic.twitter.com/Kg4DMfbDE4