"Deux raisons majeures" : Vincent Mannaert justifie l'arrêt des équipes nationales U15, U16 et des Futures

L'Union belge de football a décidé de supprimer les équipes Futures ainsi que les sélections nationales U15 et U16. Une mesure très discutée, justifiée par Vincent Mannaert.

C’est une décision qui fait beaucoup réagir. L’Union belge de football a décidé de supprimer les équipes Futures ainsi que les sélections nationales U15 et U16. Une vingtaine de recruteurs sont également licenciés.

Dans un entretien accordé à nos confrères du Nieuwsblad et de La Dernière Heure, le directeur sportif de la fédération, Vincent Mannaert, est revenu sur cette décision radicale. L’Union belge souhaite se recentrer sur les grands tournois et considère que ce sont les clubs qui doivent assurer la formation des jeunes joueurs.

"D’une part, l’Union belge doit se concentrer sur la sélection de joueurs en vue d’être présents et performants lors des tournois finaux, ce qui a manqué ces dernières années. Ces compétitions ne commencent qu’à partir des U17."

"Par ailleurs, la détection des talents et la formation des joueurs relèvent précisément des missions principales de nos clubs. Et ceux-ci ont accompli un rattrapage remarquable ces dernières années", poursuit Mannaert, qui cite les exemples de Genk, Bruges, Anderlecht, le Standard, mais aussi Louvain, La Gantoise et l’Antwerp.

Les équipes U15 et U16 jugées inutiles, les clubs font déjà le travail des Futures

Les équipes Futures avaient notamment permis à des joueurs en développement plus tardif d’intégrer les sélections nationales. Toutefois, selon Mannaert, l’impact des équipes U15 et U16 reste limité. "À cet âge, les joueurs sont encore en plein développement, tant sur le plan physique que mental, et progressent dans un cadre structuré au sein de leur club."

"Les retirer pendant une semaine pour un stage ou un rassemblement national perturbe leur processus de formation et augmente la charge qui pèse sur eux. Sans parler des conséquences sur leur parcours scolaire."

Enfin, Vincent Mannaert estime que cette décision contribuera également à lutter contre le phénomène de vedettariat : un joueur très jeune sélectionné trop tôt peut rapidement prendre la grosse tête.